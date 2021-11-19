Аким Туркестанской области рассказал, от чего зависит его зарплата

На брифинге в СЦК аким Туркестанской области Умирзан Шукеев рассказал, от чего зависит его заработная плата, а также в чем видит разницу между оплатой труда главы региона и его жителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Что касается моей зарплаты, всем задают этот вопрос, это регламентируется правительственным постановлением. Там есть свой алгоритм, как это все высчитывается. Это вы какую-то новость открываете… Я не очень это понимаю. Зарплата устанавливается вышестоящим органом. Все акимы вам честно сказали, сколько у них зарплата, – сказал Шукеев.

Он также прокомментировал вопрос по поводу того, какая должна быть разница между зарплатами акима и жителей его региона.

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У госслужащих зарплата должна зависеть от вклада конкретного физического лица в общий итог, понимаете. Это не только в этом, на любом предприятии. Мы же не даем зарплату в целом региону. Это не такое понятие в целом для региона, какая должна быть зарплата. Зарплата, во-первых, индивидуальна. Во-вторых, зависит от организации, где ты работаешь: на предприятии, в фирме или в министерстве, в каком-то органе. Есть общая цель – по достижении этой цели эта зарплата распределяется. Это называется по-английски грейдинг, а у нас это факторно-балльная система сейчас. Мы в своем время вводили это в "Самруке". Во всех крупных компаниях это делается, и сейчас это вводится на госслужбе. По этой системе определяется зарплата. Она не зависит от того, сколько и кто, это не региональное понятие, это индивидуальное вознаграждение за твой труд, – заключил глава Туркестанской области.

Оксана Скибан, Нур-Султан