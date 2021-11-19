Как реформируют органы внутренних дел в Казахстане

19 ноября 2021, 15:05
Фото: zakon.kz

Министерство внутренних дел подготовило проект Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

Принятие проекта направлено на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в документе.

Цели и сроки ожидаемых результатов

  • Уровень доверия граждан к ОВД в 2022 г. – 82,3%, 2023 г. – 82,4%, 2024 г. – 82,5%.
  • Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2022 г. – 70,6%, 2023 г. – 73,7%, 2024 г. – 76,9%.
  • Улучшение показателя операционной оценки МВД по блоку "Взаимодействие госоргана с физическими и юридическими лицами" в 2022 г. – 63 балла, 2023 г. – 64 балла, 2024 г. – 65 баллов.

Для достижения поставленных целей Дорожная карта предусматривает реализацию следующих направлений:

  1. Внедрение сервисной модели работы полиции и повышение эффективности профилактики правонарушений.
  2. Обеспечение дорожной безопасности.
  3. Развитие цифровой инфраструктуры ОВД.
  4. Совершенствование кадрового потенциала и развитие ведомственного образования.
  5. Совершенствование уголовно-исполнительной системы.

В частности, планируется:

  • Разработка пошагового алгоритма действий для сотрудников местной полицейской службы (патрульной, ювенальной полиции), а также ЦОУ и дежурных частей в различных ситуациях.
  • Переориентация процессуальной деятельности местной полицейской службы на запросы граждан.
  • Утверждение стандарта образцового участкового пункта полиции для городской и сельской местности с обеспечением безопасной и комфортной инфраструктуры с учетом предложений граждан.
  • Установление сотрудничества с диспетчерскими дежурными службами "такси", общественного транспорта, коммерческих радиоканалов, "Скорой помощи" для профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах города.
  • Внедрение системы удаленного контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и отбывшими наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
  • Принятие мер по организации современных видов досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах полиции и из неблагополучных семей, в т.ч. используя возможности действующих спортивных, культурно-досуговых организаций, вовлечения в оплачиваемые общественно-полезные мероприятия.
  • Упрощение процедуры направления лиц в специализированные лечебно-профилактические учреждения для принудительного лечения от алкогольной и наркологической зависимости.
  • Выработка мер по трудоустройству граждан, ставших жертвами торговли людьми, для предотвращения фактов повторной виктимизации.
  • Создание единых Центров управления дорожным движением при местных исполнительных органах для координации работы уполномоченных органов в сфере обеспечения дорожной безопасности, а также сбора и обобщения предложений граждан по улучшению состояния улично-дорожной сети.
  • Проведение мониторинга общественного мнения об уровне организации дорожного движения.
  • Выработка мер по обеспечению безопасности дорожного движения при использовании сигвеев, гироскутеров, электросамокатов и пр.
  • Разработка и поэтапное внедрение автоматизированной информационной системы База данных "Участковый".
  • Поэтапное введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и организации системы хранения данных (ЦБД), с доступом органов прокуратуры и др.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря.


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