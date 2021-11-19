Как реформируют органы внутренних дел в Казахстане

Министерство внутренних дел подготовило проект Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.
Принятие проекта направлено на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в документе.
Для достижения поставленных целей Дорожная карта предусматривает реализацию следующих направлений:
В частности, планируется:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря.
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