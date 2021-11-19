Как реформируют органы внутренних дел в Казахстане

Министерство внутренних дел подготовило проект Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

Принятие проекта направлено на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан, – говорится в документе.

Цели и сроки ожидаемых результатов

Уровень доверия граждан к ОВД в 2022 г. – 82,3%, 2023 г. – 82,4%, 2024 г. – 82,5%.

Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2022 г. – 70,6%, 2023 г. – 73,7%, 2024 г. – 76,9%.

Улучшение показателя операционной оценки МВД по блоку "Взаимодействие госоргана с физическими и юридическими лицами" в 2022 г. – 63 балла, 2023 г. – 64 балла, 2024 г. – 65 баллов.

Для достижения поставленных целей Дорожная карта предусматривает реализацию следующих направлений:

Внедрение сервисной модели работы полиции и повышение эффективности профилактики правонарушений. Обеспечение дорожной безопасности. Развитие цифровой инфраструктуры ОВД. Совершенствование кадрового потенциала и развитие ведомственного образования. Совершенствование уголовно-исполнительной системы.

В частности, планируется:

Разработка пошагового алгоритма действий для сотрудников местной полицейской службы (патрульной, ювенальной полиции), а также ЦОУ и дежурных частей в различных ситуациях.

Переориентация процессуальной деятельности местной полицейской службы на запросы граждан.

Утверждение стандарта образцового участкового пункта полиции для городской и сельской местности с обеспечением безопасной и комфортной инфраструктуры с учетом предложений граждан.

Установление сотрудничества с диспетчерскими дежурными службами "такси", общественного транспорта, коммерческих радиоканалов, "Скорой помощи" для профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах города.

Внедрение системы удаленного контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и отбывшими наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Принятие мер по организации современных видов досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах полиции и из неблагополучных семей, в т.ч. используя возможности действующих спортивных, культурно-досуговых организаций, вовлечения в оплачиваемые общественно-полезные мероприятия.

Упрощение процедуры направления лиц в специализированные лечебно-профилактические учреждения для принудительного лечения от алкогольной и наркологической зависимости.

Выработка мер по трудоустройству граждан, ставших жертвами торговли людьми, для предотвращения фактов повторной виктимизации.

Создание единых Центров управления дорожным движением при местных исполнительных органах для координации работы уполномоченных органов в сфере обеспечения дорожной безопасности, а также сбора и обобщения предложений граждан по улучшению состояния улично-дорожной сети.

Проведение мониторинга общественного мнения об уровне организации дорожного движения.

Выработка мер по обеспечению безопасности дорожного движения при использовании сигвеев, гироскутеров, электросамокатов и пр.

Разработка и поэтапное внедрение автоматизированной информационной системы База данных "Участковый".

Поэтапное введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и организации системы хранения данных (ЦБД), с доступом органов прокуратуры и др.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря.