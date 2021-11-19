О внедрении цифрового тенге высказался Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют, передает Zakon.kz.

На встрече с представителями финансового сектора в Алматы глава государства указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.

Наряду с этим в выступлении были затронуты перспективы рынка криптовалют.

Криптовалюты – объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим, – цитирует Акорда президента.

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