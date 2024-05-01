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Токаев высказался о переговорах Армении и Азербайджана в Алматы

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 13:01 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение касательно переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Слова президента опубликовала Акорда.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что проведение переговоров в Алматы – символичный жест.

"Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев считает, что переговоры будут способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира.

"Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе".

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.

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