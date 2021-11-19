Казахстанцам будут выдавать кредиты еще в четырех странах

Казахстанцам будут выдавать кредиты в любой стране Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Zakon.kz.

В ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Как пишет ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что банки стран ЕАЭС смогут проверять кредитную историю граждан любой из входящих в это объединение стран, что создаст для людей равные условия при обращении за займами.

По его словам, на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване подписано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

Граждане "пятерки" (стран ЕАЭС. - Прим. ред.) получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решения о выдаче кредитов. Михаил Мишустин

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