Общество

Как будут снижать интерес казахстанцев к кредитам

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 11:15 Фото: freepik
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова на заседании правительства 19 ноября 2025 рассказала, как будут стимулировать банки выдавать меньше кредитов населению, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова отметила, что для стимулирования кредитования бизнеса и снижения закредитованности населения предлагается дальше стимулировать корпоративное кредитование.

"С 1 апреля 2026 года будет активирован секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам на уровне 2%. В 2026 году Агентство продолжит реализацию временных пруденциальных мер для увеличения кредитования бизнеса. В частности, будут продлены пониженные значения коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит высвободить ликвидность до 3 трлн тенге. Будут приняты меры по диверсификации структуры фондирования банков и увеличению доли более стабильных и долгосрочных ресурсов. В целом будут приняты меры, направленные на максимальное вовлечение ресурсов банков в кредитование реального сектора", – отметила она.

В отношении беззалоговых потребительских кредитов планируется пересмотреть методику расчета предельной ГЭСВ на основе рыночных данных.

"Для снижения рисков в потребительском кредитовании в 2026 году будет активирован коэффициент совокупного долга к годовому доходу и установлено его нормативное значение, а также ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года", – подчеркнула Абылкасымова.

Для снижения количества проблемных заемщиков будет проведено дальнейшее упрощение процедуры внесудебного банкротства.

"Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через SMS-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства. Данные меры будут стимулировать перераспределение ресурсов банков в пользу кредитования бизнеса, сдерживать рост потребительского кредитования, в итоге укреплять финансовую стабильность и защищать интересы граждан", – считает глава АРРФР.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов высказался о будущем ипотечных займов в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
