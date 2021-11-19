Казахстан и Армения объявили о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой встретился в Ереване с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества и объявлено о взаимном признании паспортов вакцинации. Алейксей Цой

Армения стала 20-м государством, паспорт вакцинации которой признан в Казахстане.

Признать действительными на территории РК паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в следующих странах: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика, - говорится в постановлении главсанврача страны.

Кроме того, в рамках поездки был обсужден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств – членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года.