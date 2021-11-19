"Хватун" набирает обороты – вышел новый ролик о коррупционерах

Казахстанский кинорежиссер, президент АО "Казахфильм" Акан Сатаев снял ролик о коррупционерах.

Режиссер нового ролика не стал изменять традициям и снял очередное видео на камеру мобильного телефона. Прежним остался и жанр, но появился новый персонаж – "Хватун".

Известно, что ранее снятые видеоролики о "берунах и несунах" и "берунах и лизунах" вызвали большой резонанс в социальных сетях.

Так и новый персонаж быстро набирает популярность и славу среди зрителей.

Очередным роликом хотели бы обратить внимание к этой проблеме, внести свою лепту в формирование нулевой терпимости к коррупции и укрепление антикоррупционного мировоззрения граждан, – отметил на своей странице Instagram Акан Сатаев.

Интересно, кто же станет новым героем следующей серий юмористического социального ролика в стиле программы "В мире животных".

Данные ролики изготовлены при поддержке Антикоррупционной службы Алматы.