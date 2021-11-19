Первый Центр развития женского предпринимательства открыли в Казахстане

19 ноября в Туркестане состоялось открытие первого в Казахстане Центра развития женского предпринимательства, передает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова, вице-министр Национальной экономики Алишер Абдыкадыров, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбаев, заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев, представители международных организаций, дипломатического корпуса и др.

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Международному дню женского предпринимательства. Открытие Центров предусмотрено в программе предвыборной платформы партии Nur Otan, о необходимости их создания заявил Президент Касым-Жомарт Токаев 3 марта 2021 года. Во исполнение данной инициативы было подписано Соглашение об открытии 17-ти Центров во всех регионах Казахстана между Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерством национальной экономики и НПП РК "Атамекен".

Начинающие и действующие женщины-предприниматели смогут получать в Центрах поддержки весь комплекс нефинансовых услуг, а также практическую помощь в реализации своих бизнес-проектов. Для них будут проводить обучающие тренинги и мастер-классы, вовлекать в программы льготного кредитования, кооперативное движение, помогать в расширении рынков сбыта готовой продукции.

Открывая первый в Туркестане Центр, Лаззат Рамазанова подчеркнула его практическую роль в укреплении экономического потенциала региона и улучшения благополучия семей.

Практика показывает, что женщины способны превратить в источник дохода даже свое хобби, начать зарабатывать и вносить вклад в семейный бюджет. Но зачастую для открытия собственного дела многим не хватает базовых знаний, не хватает стимула, мотивации, поддержки на этапах становления. Центры поддержки женщин в регионах призваны стать единой площадкой необходимых компетенций и практической помощи. Любая женщина, в том числе из села, которая хочет научиться зарабатывать, будет знать: здесь ей не просто подскажут, но и помогут на практике. Мы ожидаем, что работа Центров позволит усилить экономический потенциал прекрасной половины и в целом экономики регионов, - подчеркнула председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

Открытие Центров будет профинансировано в рамках Проекта "Фонд Солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19", за счет средств Азиатского банка развития совместно с ПРООН. Менторскую поддержку женщинам также будут оказывать члены Советов деловых женщин "Атамекен". Структура "ООН-женщины" обеспечит методическую поддержку работы Центров в части подготовки персонала, их обучение, методическое сопровождение, а в дальнейшем – создание интернет-портала для реализации продукции, произведенной женщинами.

Ожидается, что Центры поддержки женского предпринимательства на первом этапе будут открыты в трех областях страны: Туркестанской, Алматинской и Мангистауской. С марта 2022 года – во всех остальных регионах Казахстана.