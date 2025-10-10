Первый эксперимент женского космического экипажа завершен в Казахстане

В Астане состоялось торжественное завершение первого в Казахстане научного эксперимента по подготовке женского космического экипажа "SANA-1", сообщает Zakon.kz.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК отметило, что особенностью миссии стало участие женщин-инженеров и исследовательниц. Это подчеркивает вклад Казахстана в развитие гендерного равенства в науке и технологиях: сегодня лишь около 12,5% космонавтов в мире – женщины. Результаты эксперимента имеют важное значение для изучения эмоциональной регуляции, когнитивной гибкости и стрессоустойчивости в условиях изоляции.

"Проведение эксперимента совпало с Всемирной неделей космоса, которая ежегодно отмечается с 4 по 10 октября. В 2025 году ее тема звучит как "Living in Space" (Жизнь в космосе), что подчеркивает стремление человечества к освоению космоса как среды обитания", – уточнили в ведомстве.

По словам научного руководителя проекта Алины Гуторевой, цель SANA-1 – это было исследование когнитивной, физиологической и эмоциональной адаптации человека в замкнутом пространстве. Экипаж прошел медицинские, физиологические и психологический тесты (ЭКГ, анализы, COVID-тест), выполнял когнитивные и поведенческие эксперименты и проводил физиологические измерения, а также оценивал инженерные системы капсулы. В эксперименте изучалась способность инженеров-испытателей сохранять устойчивость и эффективное взаимодействие даже при стрессовых факторах изоляции, монотонности и структурированного режима.

"Полученные данные станут основой для национальной программы подготовки космонавтов и разработки систем мониторинга психофизиологического состояния в изоляции. Они будут использованы при создании методик тренировки стрессоустойчивости, проектировании капсул длительного пребывания в космосе (миссии на Луну и Марс) и представлении научных результатов на международных конференциях, форумах, включая Space Days Kazakhstan и COPUOS, а также в научных статьях", – говорится в информации.

Особый символизм дате 10 октября придает тот факт, что именно в этот день 34 года назад завершил свою космическую миссию первый космонавт независимого Казахстана, Народный герой, генерал-майор ВВС РК Тохтар Аубакиров. В ходе мероприятия он поделился опытом пребывания в космосе, отметив значение психологической устойчивости, командной работы и веры в собственные силы для успешного выполнения миссий. Его выступление стало напоминанием о преемственности поколений и непрерывном развитии отечественной космонавтики.

В завершение церемонии участницам эксперимента "SANA-1" один из организаторов эксперимента, председатель правления "НЦКИТ" Джаникеев Марат, вручил команде инженеров-испытателей дипломы за успешное прохождение программы. Этот момент стал признанием их вклада в развитие казахстанской науки и примером профессиональной подготовки будущих исследователей.

Команда "SANA-1" продемонстрировала, что женское лидерство, эмпатия и поддерживающее взаимодействие становятся критически важными ресурсами устойчивости экипажа в условиях изоляции. Эти результаты открывают путь к разработке новых стратегий подготовки космонавтов, профилактики эмоционального стресса и систем психологической поддержки будущих экипажей, включая программы активного участия женщин в длительных миссиях.

"Проект вносит значимый вклад в развитие науки, образования и общества, формируя новые подходы к исследованию человеческой психологии, адаптации и когнитивной устойчивости в экстремальных условиях. Он также способствует популяризации STEM-направлений среди женщин и укреплению культуры междисциплинарного научного сотрудничества", – добавили в министерстве.

Проект реализован при поддержке Исследовательской группы по тренировке астронавтов, КБТУ, АО "Национальный центр космических исследований и технологий", Аэрокосмического Комитета при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Отметим, что ранее предпринимательница из Казахстана Данна Карагусова успешно совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду.