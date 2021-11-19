В Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста

19 ноября 2021, 16:49
Фото: twitter/jpsorin6

В Аргентине полицейские застрелили несовершеннолетнего футболиста клуба "Барракас Сентраль" Лукаса Гонсалеса, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 ноября в Буэнос-Айресе. Молодой футболист вместе с тремя товарищами ехал в машине, когда служащие правопорядка открыли огонь по автомобилю, – передает Marca.

А по версии самих полицейских, автомобиль протаранил полицейскую машину, когда его пытались остановить на перекрестке. Руководство ФК "Барракас Сентраль" затребовало провести справедливое и честное расследование.

В клубе объявлен трехдневный траур, отменены все мероприятия спортивного характера.

Куандык Шынасилов


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