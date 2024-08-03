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Драка на Олимпиаде: футболисты сборной Франции и Аргентины сцепились после четвертьфинала

Драка на Олимпиаде: футболисты сборной Франци и Аргентины сцепились после четвертьфинала, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:47 Фото: pixabay
Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку на поле после четвертьфинального матча олимпийского турнира, сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась с минимальным перевесом в пользу Франции – 1:0. 

После финального свистка полузащитник Франции Энцо Мийо начал праздновать победу перед тренерской скамейкой сборной Аргентины, а несколько его товарищей по команде – перед трибунами с  болельщиками.


Это спровоцировало аргентинских игроков на конфликт, и началась драка, по итогам которой Мийо был удален с поля. 

В полуфиналах Франция встретится с Египтом, а в другом матче за выход в финал сыграют Испания и Марокко.

Ранее сообщалось, что казахстанским дзюдоистам не удалось выйти в четвертьфинал командного первенства Олимпиады. Туда их 3 августа 2024 года не пустили соперники из Бразилии.

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