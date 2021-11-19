Новые инструменты "счастливой" жизни казахстанцев - эксперт

Многие люди сейчас увлекаются различными духовными практиками и учениями. Насколько они приемлемы, безопасны - журналист Zakon.kz поговорила с известным экспертом, религиоведом, бывшим членом комиссии, проводившей религиоведческую экспертизу одной из сомнительных книг, Александром Антипиным.

- Александр Юрьевич, сегодня все чаще можно столкнуться с различными коучерами, психологами, блогерами, компетенции которых затрагивают вопросы религии и эзотерики. Кого вы могли бы отметить в данном ключе?

- Пандемия стала благодатной почвой для деятельности многих предприимчивых людей в наши дни. Так как обычные люди попали в ситуацию сильнейшего стресса, требующего какой-либо психологической компенсации, чувства уверенности в завтрашнем дне и чувства опоры в сегодняшнем.

И на этой волне активизировались те, кто готов научить различным "лайфхакам", "ключам". "секретам" жизни, не требующим каких-либо значительных усилий, кроме как доната за участие в онлайн-семинарах.

Яркими примерами могут послужить некоторые сексологи-тантрики, использующие элементы психопрактик восточных религий, различные нумерологи, а также тетахиллеры и родологи.

- Многие, наверное, слышали об организации "Ашрам Шамбалы", которая действовала в Нур-Султане и лидера которой посадили надолго в тюрьму. Это за учение это было?

- Давайте сначала коснемся личности ее основателя. Как и в случае с большинством подобных организаций, ее основатель Константин Руднев по разным данным содержался в лечебнице для душевнобольных. После этого начал проповедовать свое учение, которое, собственно, заключалось в "особенной" его роли, как божественного воплощения и носителя оккультного знания.

А знание это вертится вокруг неоиндуистских концепций свободы и просветления, достигнуть которые можно через сексуальные практики и наркотики, что к религии уже отношения не имеет. При этом фактические оргии с унижениями и избиениями преподносились как восточные тантрические практики по гармонизации жизни.

По итогам деятельности данной организации, лидера посадили в тюрьму на 11 лет за насильственные действия сексуального характера и сбыт наркотиков.

- Насколько я знаю, в столице были выявлены люди, распространявшие литературу этой организации.

- Да, я состоял в комиссии, проводившей религиоведческую экспертизу на одну из сомнительных книг ее лидера, в которой перемешаны неоиндуистские и языческие идеи с психологией и пропагандой аморального образа поведения, где, в частности, оскорблялись представители официальных конфессий.

Также распространялись листовки данной организации и пытались продавать их книги.

Кроме того, есть факты, что адепты данной организации под другими названиями проводили свои курсы по всему СНГ. Однако компетентные органы в области религии вовремя отработали по этим сигналам.

Поэтому если вдруг вы, или ваши друзья ходят на курсы по обучению гейш, раскрытию внутренней богини или на что-либо подобное, то будьте особенно внимательны и проконсультируйтесь с компетентными органами.

- Вы говорили об аккаунте "Нет запретов", где астанчанка рекламирует курсы по сексуальному раскрепощению и тантрическим практикам. Что на самом деле проповедуют подобные общества?

- Я знаком с этим аккаунтом, его хозяйка преподносит себя в качестве сексолога и психолога-тренера. Сейчас таких практик все больше. Однако данная блогерка, помимо чисто физиологических упражнений, обещает "трансформировать энергии на всех уровнях", и описывает себя как тантрик, не совсем уточняя, что она под тантрой подразумевает.

Сама тантра в своем классическом образе является религиозно-философским учением в некоторых индуистских и буддистских традициях, требующих эзотерического посвящения от учителя к ученику. Информации о таком посвящении, кроме как курсов в России, у нее на странице я не встречал.

В целом же это как минимум нетрадиционные взгляды для нашей страны, и тем более, в контексте опыта "Ашрама Шамбалы" сложно судить, что именно проповедуется нынешними неогуру под видом тантризма.

- Также в начале беседы вы коснулись нумерологов. О ком речь?

- Это различные сторонники того, что цифры в нашей жизни определяют нашу судьбу. В частности, элементы нумерологии содержит популярный в последнее время авторский проект сюцай от нашего соотечественника. На своей странице он приводит свои различные научные степени в разных областях официальной науки, а также степень доктора в области уже неофициальной медицины – натуропатии, входящей в категорию альтернативной медицины, считающейся в различных научных кругах псевдонаукой.

Так, к примеру, представители комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили у себя одну блогерку-натуропатку, которая рекомендовала для лечения вещи, имевшие потенциальный вред для здоровья ее подписчиков.

- Как вы думаете, Александр Юрьевич, связан ли подход сюцай с нумерологией?

- И да, и нет. Суть подхода связана в основе с цифрами. Те есть, по мнению автора учения, за каждой цифрой сокрыта энергия. И соответственно все цифровые значения в вашей жизни имеют большое значение и, разобравшись с этими энергиями, вы сможете достигнуть успеха. О сущности сюцай на своей стриничке автор методики приводит, что "дата рождения – это код нашей души, понимая этот код, человек быстрее приходит к осознанному подходу в жизни, реализует свой творческий потенциал, улучшает и гармонизирует отношения с окружающими". Также приводятся тезисы об индийской Раджа-йоге в качестве основы учения сюцай.

- А за что можно брать деньги в такой работе, разве это не просто описания и типология личностей?

- Это как с той же соционикой или натальными картами, направленными на типологизацию личностей. Демоверсии всегда бесплатны и не всегда понятны и точны.

А вот профессиональное ведение по "раскрытию души", "обретению миссии" это как работа с тренажером в спортзале. Тем более, когда ваш тренажер – мастер с заявленными титулами и дарованиями.

Что касается дарований, то основатель сюцай отмечает у себя способности космоэнергета и китайские техники цигун по оздоровлению и обретению счастья, что также не является областью официальной медицины или науки, не говоря уже о Раджа йоге, которая практикуется в различных религиозных традициях и организациях. К примеру "Брахма Кумарис", у которых Раджа йога лежит в основе всех практик.

Помимо платных семинаров, продвигаются именные продукты - разные браслеты, футболки, магниты, амулеты, "заряженные энергией учителя", что, согласитесь, уже больше, чем просто методика работы с сознанием, но вера в особые энергии, способные "улучшить" вашу жизнь.

- Можно ли считать это учение опасным?

- О вреде или пользе того или иного учения можно судить лишь на основании проведенных экспертиз и наличии жалоб обычных граждан. А верить или не верить в литотерапию, астрологию, нумерологию, гомеопатию, в нашем случае сюцай - решать каждому.

Также совсем недавно один из мастеров сюцай отметился на телевидении. Ученица основателя отметила, что: "В нашей науке (сюцай) есть только настоящее и это свободная философия … за основу взята Раджа-йога". Данный факт говорит как минимум об определенном резонансе и растущей популярности сюцай в казахстанском обществе. Опять же, отмеченная Раджа йога является древним индийским инструментом по работе с сознанием, что так же, как и тантризм является нетрадиционным учением для казахстанцев.

- Александр Юрьевич, что бы вы посоветовали нашим пользователям?

– Как и всегда критически подходить к жизни и проверять информацию, с которой сталкиваешься, поизучать само учение и личности основателей, либо обратиться за достоверной информацией в компетентные органы в вопросах религии. Помимо этого, советую смириться с мыслью, что труд является основой успеха человека, а не получение доступа к тайной и эзотерической информации, способной дать тебе "ключи от реальности".

Что касается различных сомнительных организаций и очередных курсов по раскрытию внутренней богини и воспитанию гейш, то будьте очень внимательны - под их видом могут действовать замаскированные адепты.

Помните, у нашего народа уже есть богатая культура и духовные традиции, прошедшие проверку временем и историей.

Торгын Нурсеитова