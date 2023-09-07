Свадьба осенью: счастливые даты и особенности образа от специалистов

Многие пары отдают предпочтение свадьбе осенью. Летний зной сменяется на мягкое тепло, пейзаж играет яркими красками, овощи и фрукты в изобилии. Многие считают, что это чудесное время для бракосочетания. Zakon.kz поговорил с экспертами моды о создании осеннего образа для важного события.

Осень действительно живописное время, которое как нельзя кстати подойдет для романтичных фотосессий, позволяющее запечатлеть свадебное мероприятие в лучшем виде и церемонии на открытом воздухе. У многих народов существует традиция гулять свадьбы именно осенью. Считалось, что если брак заключен в этот период, то он будет счастливым и прочным. Вместе с тем в конце года выгодно организовывать торжество и с экономической стороны – урожайный период способствует богатому и недорогому столу.

Мы обратились к казахстанскому нумерологу Айсулу Ахимовой, чтобы узнать, какие даты благоприятны для вступления в брак.

По ее мнению, можно выдохнуть после окончания ретроградного Меркурия и Венеры, которые влияли на многие аспекты нашей жизни, и смело проводить свадебные мероприятия.

Так, свадьбу осенью 2023 всем влюбленным парам нумеролог рекомендует планировать на следующие даты:

Сентябрь: 17, 21, 22, 24, 25, 27 и 29.

Октябрь: 15, 16, 20, 22 и 27.

Ноябрь: 19, 20, 26.

"Эти даты общие, но если вы хотите все спланировать заранее и знать свой день, благоприятный для начала семейной жизни, то одно правило нужно учесть обязательно: создавать семью важно в период личного подъема и плюса. Эти периоды высчитываются индивидуально", – отметила Айсулу Ахимова.

На стадии подготовки к любой свадьбе наступает ключевой момент, когда девушка планирует свой образ. Непременно каждая невеста желает быть неотразимой в этот день. Поэтому платье, макияж и прическа планируются заранее.

Фото: pexels

Эксперты по моде рассказали будущим невестам о последних трендах в свадебном стиле одежды, дав советы, как подобрать Look осенью-2023.

Визажист-стилист, художник, имиджмейкер, мастер международного класса по макияжу, основатель и руководитель школы макияжа Анастасия Куратова порекомендовала отдавать предпочтение нежному и легкому мейкапу.

"Свежесть, легкость и ощущение комфорта в свадебном макияже – неизменный тренд. Ведь основная задача – подчеркнуть естественную красоту невесты. Именно поэтому визажисты отдают предпочтение кремовым продуктам, в том числе румянам, теням, хайлайтерам, дополняя их невесомыми сухими текстурами мельчайшего помола, которые позволят добиться дополнительной стойкости и выразительности, не утяжеляя макияж". Анастасия Куратова

Визажист остановилась на модных трендах этого сезона. Их необходимо учитывать и адаптировать в соответствии с индивидуальным образом.

Что модно в этом сезоне?

Фото: pixabay

• Невесомый тон с легким влажным сиянием. Для этого используем тонкие тональные крема с эффектом светоотражения. Кремовым хайлайтером расставляем деликатные акценты.

• Натуральная форма бровей – волоски фиксируем прозрачным гелем и при необходимости рисунок бровей завершаем карандашом или тенями. Но помним: никаких четких линий, только легкость и естественность.

• При нанесении теней выбираем сатиновые текстуры и отдаем предпочтение почти незаметным на веке натуральным оттенкам.

Фото: pexels

• В этом сезоне остается актуальным мерцание на веках! Его легко создать с помощью различных спарклов – сияющих теней.

• Выразительность в макияже глаз достигается с помощью проработки межресничного пространства и наклеивания пучковых ресниц различных форм.

• Также в тренде остаются все виды стрелок, прорисованные карандашом или подводкой.

• Румяна наносим обязательно, а коррекция лица лишь при необходимости, гласят новые тренды.

• Если необходима коррекция, то очень деликатная и еле заметная.

• Для оформления губ выбираем нюдовые помады с розовым или персиковым оттенком в тон к румянам. Или используем стойкий блеск.

При этом визажист отметила, что эти тренды актуальны на данный момент не только для свадебного макияжа. Их можно использовать для вечерних и дневных образов.

Свежесть, легкость, сияние вошли в моду и прочно удерживают свои позиции не первый сезон.

Варианты трендовых свадебных образов

Безусловно, каждая невеста хочет быть самой красивой, при этом одеться согласно трендам моды. Сейчас не очень популярны сложные прически и пышные белые платья в сочетании с идеальным мейком.

По мнению казахстанских стилистов, в моде сейчас минимализм, рукава-буфы, платья-кейп, национальная айдентика, кружева и полупрозрачность.

Фото: pexels

Фото: pexels

Как рассказала персональный стилист, коуч Динара Досымбекова, подбирая свадебное платье, важно опираться на свой колорит внешности. Прежде всего нужно обратить внимание на особенности своей фигуры, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть имеющиеся недостатки. Обязательно учитывается типаж невесты: кому-то идут белые оттенки, кому-то – сливочные или молочные.

"Если у девушки красивые плечи и ключицы, то ей подойдут платья с открытым декольте. Если у девушки красиво выражена линия талии, то нужно это подчеркнуть. Если тип фигуры "прямоугольник", когда не выражена талия, то мы создаем объем, красивый силуэт с помощью усиленного верха – пышные рукава, красивое декольте – и пышный низ юбки". Стилист Динара Досымбекова

Фото: pexels

Платье-кейп. Фото: unsplash

Вместе с тем эксперт по моде отметила, что в тренде минималистичные платья. Отдавайте предпочтение вариантам наряда, не перегруженным декором. В моде как можно больше интересного кроя, платья-кейп, платья с разрезами, с объемными рукавами, с целомудренным декольте, открытой спиной.

Что касается свадебных аксессуаров, по словам стилистов, лучше выбрать вуаль вместо фаты – смотрится очень стильно и элегантно.

Фото: pexels

Фото: pexels

Смешивая эти тренды, вы можете создать уникальные образы, которые сочетают в себе лучшие элементы моды прошлого и современности. Осень 2023 обещает быть разнообразной и стильной, позволяя каждому выразить свой индивидуальный вкус.

Фото: pexels

Фото: pexels

Платье-кейп в современной моде служит прекрасным примером такого слияния. Это удачное решение для современного гардероба, которое создаст неординарный образ для женщины в любой ситуации.

Фото: pexels

Стилист добавила, что образ невесты может быть более дерзким, если гости – в основном молодежь. Юбка с разрезом и красивый топ или мини-платье. Все зависит от невесты: хочет она быть принцессой, женственной и элегантной, или дерзкой девчонкой.

Фото: unsplash

Фото: pexels

Что касается тренда на прически, здесь также актуален минимализм.

Фото: pexels

"Как можно меньше декоративности. В моде аккуратные укладки и локоны. При крупных украшениях и декольте прическа должна быть максимально сдержанной, высокой, открывать шею. Ни в коем случае не сочетайте украшения с распущенными волосами". Динара Досымбекова

Фото: pexels

Ну, и конечно же, каждую невесту украшает счастье. Блеск глаз и счастливые улыбки – залог успеха любой свадьбы. Поэтому в этот день будет важен настрой и любовь между молодоженами. Постарайтесь черпать вдохновение у золотой поры, и тогда "праздник двух сердец" непременно пройдет на высоте.