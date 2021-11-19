Какая зарплата у акима Атырауской области

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о своей заработной плате, передает корреспондент Zakon.kz.

Вы знаете, что зарплата акимов повышена. Моя составляет 1 млн 954 тыс. тенге, – сообщил глава региона.

Ранее его коллега – аким Туркестанской области Умирзак Шукеев – рассказал, от чего зависит зарплата акима.

Он и единственная в Казахстане женщина-аким Гульшара Абдыкаликова получают примерно столько же – по 1,9 млн тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан