Какая зарплата у акима Атырауской области

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о своей заработной плате, передает корреспондент Zakon.kz.
Вы знаете, что зарплата акимов повышена. Моя составляет 1 млн 954 тыс. тенге, – сообщил глава региона.
Ранее его коллега – аким Туркестанской области Умирзак Шукеев – рассказал, от чего зависит зарплата акима.
Он и единственная в Казахстане женщина-аким Гульшара Абдыкаликова получают примерно столько же – по 1,9 млн тенге.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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