Няня украла золотые изделия у работодателей в Актобе

29-летняя жительница Актобе, обнаружив пропажу своих золотых изделий, обратилась в полицию, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 19-летнюю девушку, работавшую няней в семье. Девушка дала признательные показания и рассказала, что совершала кражи в момент, когда хозяев не было дома, а золотые изделия сдавала в ломбард.

Все золотые изделия были возвращены владельцу, сумма ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 3 УК РК "Кража". пресс-служба МВД РК

В Департаменте полиции области предупредили, что при найме на работу людей стоит интересоваться их прошлым, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.