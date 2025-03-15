Няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото

Жительница Астаны уехала в отпуск с супругом и оставила детей с няней. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу драгоценностей на миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали, что хозяйка дома недосчиталась кольца с бриллиантом, цепочки и бриллиантового набора. По подозрению задержали 42-летнюю няню, которая, как оказалось, ранее уже была судима.

"Няня дала признательные показания, а также рассказала, что совершила хищение, когда хозяев не было дома, а золотые украшения сдала в ломбард", – рассказали правоохранители.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Все вещественные доказательства были изъяты и возвращены владельцу.

Полицейские просят казахстанцев быть бдительными. При найме на работу интересоваться прошлым кандидатов, требовать рекомендации и копии документов.

Ранее в Астане задержали мужчину, который похитил у 22-летней девушки дорогой телефон. Улучив момент, когда горожанка разговаривала по мобильному, злоумышленник подбежал и резко выдернул его из рук жертвы.