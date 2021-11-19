Житель Китая нарушил самоизоляцию – его отправили в тюрьму

Жителя Китая оштрафовали и приговорили к тюрьме за нарушение самоизоляции, сообщает Zakon.kz.

Его приговорили к двум годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения, а также к штрафу.

Как отмечает издание "РИА Новости", по версии прокуратуры, в апреле 2021 года гражданин КНР по фамилии Цао прибыл из Вьетнама в Китай.

Во время прохождения пограничного контроля Цао недостоверно заполнил анкету о состоянии здоровья, скрыв симптомы заражения COVID-19, а также утаил информацию о том, что в отеле, в котором он проживал во Вьетнаме, среди постояльцев были выявлены случаи заражения, – отмечено в сообщении.

Кроме того, Цао нарушил правила прохождения самоизоляции в Китае и покидал карантинный отель для встречи с друзьями.

По версии обвинения, из-за действий Цао 459 человек были помещены на изоляцию для медицинского наблюдения, что привело к значительным экономическим потерям, еще 29 сотрудников пограничного контроля были отправлены на самоизоляцию на 14 дней, что серьезно повлияло на работу погранперехода.