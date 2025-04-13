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Происшествия

Жителя Жезказгана отправили в тюрьму за рекламу наркотиков

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 16:42 Фото: pexels
26-летний житель Жезказгана получил реальный срок за рекламу наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Молодого человека задержали, когда он расклеивал по городу объявления с адресами сайтов, где можно купить запрещенные вещества.

"Суд признал горожанина виновным и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – рассказали в пресс-службе прокуратуры области Улытау.

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность существует не только за распространение наркотических средств, но и за их рекламу.

Ранее сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали в Актобе 38-летнего местного жителя, который хранил в своем доме запрещенные вещества на 12 миллионов тенге.

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Андрей Дюсупов
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