Визит Токаева в Алматы завершен

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился, сообщает Zakon.kz.

Напоследок он посетил инновационный центр "Alatau Creative Hub".

Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности, – отмечено на сайте Акорды.

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Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.

Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.

Токаев также пообщался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов.

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