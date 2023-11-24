Завершился визит Токаева в Баку

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Баку, сообщает Zakon.kz.

Кадры его вылета опубликовала Акорда.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, какие заявления сделал Токаев на первом саммите СПЕКА.

24 ноября 2023 года ночью президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). Глава государства провел переговоры с президентом Азербайджана, в ходе которых вновь поздравил Ильхама Алиева и народ страны с восстановлением территориальной целостности в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН. Подробнее здесь.