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Завершился визит Токаева в Баку

президент РК Фото: Акорда
Завершился рабочий визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Баку, сообщает Zakon.kz.

Кадры его вылета опубликовала Акорда.

президент РК

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, какие заявления сделал Токаев на первом саммите СПЕКА.

24 ноября 2023 года ночью президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). Глава государства провел переговоры с президентом Азербайджана, в ходе которых вновь поздравил Ильхама Алиева и народ страны с восстановлением территориальной целостности в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН. Подробнее здесь.

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