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21:43 07.12.2021

Начались переговоры Путина и Байдена по видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Путин находится в резиденции в Сочи, а Байден — в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Среди тем разговора обозначены кибербезопасность, стратегическая стабильность и региональные проблемы: ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. Также президенты намерены обсудить состояние российско-американских отношений, передает ТАСС.

Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Путин и Байден трижды общались по телефону, а также провели встречу в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что переговоры государственных лидеров пройдут в закрытом для прессы режиме.

Общение проходит на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании «вторжения» на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.

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