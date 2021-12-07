Начались переговоры Путина и Байдена по видеосвязи

Среди тем разговора обозначены кибербезопасность, стратегическая стабильность и региональные проблемы: ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. Также президенты намерены обсудить состояние российско-американских отношений, передает ТАСС.

Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Путин и Байден трижды общались по телефону, а также провели встречу в Женеве 16 июня.

Ранее сообщалось, что переговоры государственных лидеров пройдут в закрытом для прессы режиме.

Общение проходит на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании «вторжения» на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.