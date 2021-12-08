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06:43 08.12.2021

Казахстанские гандболистки вышли в плей-офф ЧМ-2021

Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу завершила свои игры на групповом раунде мирового первенства, обыграв в последнем туре команду Ирана, сообщает Zakon.kz.

Успех над иранскими гандболистками со счетом 31:25 позволил сборной Казахстана с третьего места в подгруппе выйти в следующий раунд соревнований. Компанию казахстанской команде в стадии плей-офф составят представители Норвегии и Румынии. Именно этим дружинам казахстанки проиграли на групповом этапе.

Лучшим игроком матча Казахстан – Иран признана нападающая нашей дружины Ирина Александрова.

Куандык Шынасилов
Иран Норвегия Румыния
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