06:43 08.12.2021
Казахстанские гандболистки вышли в плей-офф ЧМ-2021
Фото: ihf.info
Женская сборная Казахстана по гандболу завершила свои игры на групповом раунде мирового первенства, обыграв в последнем туре команду Ирана, сообщает Zakon.kz.
Успех над иранскими гандболистками со счетом 31:25 позволил сборной Казахстана с третьего места в подгруппе выйти в следующий раунд соревнований. Компанию казахстанской команде в стадии плей-офф составят представители Норвегии и Румынии. Именно этим дружинам казахстанки проиграли на групповом этапе.
Лучшим игроком матча Казахстан – Иран признана нападающая нашей дружины Ирина Александрова.