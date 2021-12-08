Казахстанские гандболистки вышли в плей-офф ЧМ-2021

Успех над иранскими гандболистками со счетом 31:25 позволил сборной Казахстана с третьего места в подгруппе выйти в следующий раунд соревнований. Компанию казахстанской команде в стадии плей-офф составят представители Норвегии и Румынии. Именно этим дружинам казахстанки проиграли на групповом этапе.

Лучшим игроком матча Казахстан – Иран признана нападающая нашей дружины Ирина Александрова.