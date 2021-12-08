Сотрудница «Казпочты» почти год воровала чужую пенсию в Костанайской области

Как пишет Алау-ТВ, начальник отделения почтовой связи лисаковского поселка Октябрьский в период с октября 2020 года по июль 2021 года производила хищение денежных средств у пенсионерки.

Используя свое служебное положение, сотрудница формировала расходно-кассовые ордера, предоставляющие право на получение денег. В строке «Получатель денег» злоумышленница подделывала подпись пенсионерки.

Всего похищено 440 тысяч тенге с пенсионного счета пожилой женщины.

Сотрудница «Казпочты» осуждена на два года ограничения свободы. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях, связанные с товарно-материальной ответственностью, сроком на три года.