Как казахстанцы хранят деньги?

Опрос проходил на сайтах 14 казахстанских банков, в нем приняли участие около 3000 казахстанцев из 128 населенных пунктов страны.

Исследование КФГД показало, что наибольшее количество опрошенных – 36% – выбирает депозит по размеру ставки вознаграждения. Также популярными факторами при выборе вклада являются: «удобный мобильный банкинг», «репутация банка» и «оценки рейтинговых агентств».

Радует, что казахстанцы стали больше внимания уделять надежности банка, в котором они планируют размещать свободные средства. Это говорит о повышении уровня финансовой грамотности населения. Отмечу, что для тех, кто намерен скопить и приумножить на депозите крупную сумму – превышающую объем, гарантированный КФГД: это 15 млн тенге для депозитов в национальной валюте и свыше 5 млн для депозитов в иностранной валюте, кредитный рейтинг банка должен стать первым критерием выбора депозита. Так как в этом случае только надежность финансовой организации может придать уверенности в сохранении своих средств. Начальник отдела пассивных и комиссионных продуктов банка ВТБ (Казахстан) Елена Круглова

Кредитный рейтинг присуждается мировыми независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings, и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Наиболее надежные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D», это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы. К примеру, согласно данным агентства Standard and Poor’s, среди рейтингуемых им отечественных банков один из самых высоких рейтингов – «BB+/B», прогноз «Стабильный» – имеет банк ВТБ (Казахстан).

По словам спикера, помимо высокой ставки и надежности банка, сегодня особое внимание держатели вкладов стали уделять возможности дистанционного управления своим депозитом. Немалую роль в этом сыграли пандемия и последовавшие ограничения.

В последнее время клиенты нашего банка все чаще стали открывать депозиты онлайн, используя мобильное приложение банка. Это удобно. Во-первых, дистанционно открыть депозит можно, имея сумму всего от 1000 тенге. Во-вторых, в любое время и в любом месте клиент может управлять своими средствами: снимать или пополнять вклад, если это позволяют его условия. Елена Круглова

Если вы еще не являетесь клиентом банка и у вас пока нет мобильного приложения ВТБ, то подать заявку на открытие депозита тоже можно дистанционно на сайте банка, там же из широкой линейки депозитов можно выбрать наиболее подходящий под личные нужды вид вклада.

Кстати, опрос КФГД выявил еще одну интересную тенденцию: 19% тех, кто сообщил, что хранит деньги на депозитах, предпочитают открывать сберегательные вклады с высокой ставкой, но с ограничением по досрочному изъятию; а 73% – депозиты с более низкой ставкой без ограничений по пополнению и снятию.