26,6 трлн тенге на депозитах: как и где хранят деньги казахстанцы

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сегодня, 15 декабря, рассказали, какие депозиты выбирают казахстанцы в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, объем депозитов физических лиц в банковской системе Казахстана вырос за 10 месяцев на 2,1 трлн тенге и достиг 26,6 трлн тенге.

"Рост обеспечен за счет тенговых депозитов – их прирост за 10 месяцев составил 2,2 трлн тенге, в то время как объем валютных депозитов, наоборот, сократился. Дифференциал доходности между депозитами в национальной и иностранной валютах в текущем году увеличился ввиду повышения ставок вознаграждения по депозитам в тенге, что сделало их еще более предпочтительными для вкладчиков. В результате уровень долларизации депозитов физических лиц достиг очередного исторического минимума – 22,5% на 1 ноября". Пресс-служба КФГД

Доходность по тенговым депозитам позволяет сохранить покупательную способность вложений и приумножить их

Как напомнили в фонде, в 2025 году Национальный банк дважды повышал базовую ставку: в марте с 15,25% до 16,5% и в октябре с 16,5% до 18%.

Базовая ставка Нацбанка является ключевым инструментом денежно-кредитной политики и служит одним из основных ориентиров для ценообразования на депозитном рынке. Изменение ставок по депозитам вслед за пересмотром базовой ставки – это предполагаемая реакция на текущую денежно-кредитную политику.

В результате, по данным КФГД, в 2025 году банки заметно повысили ставки вознаграждения по депозитным продуктам: средневзвешенные рыночные ставки по различным группам депозитов за 10 месяцев повысились в диапазоне от 0,3 п.п. до 6,8 п.п. в зависимости от срока депозитов, условий пополнения и досрочного изъятия средств.

На сегодняшний день рыночные ставки практически по всем группам депозитов превышают уровень инфляции, что позволяет вкладчикам обеспечить сохранность сбережений и получить дополнительную реальную доходность. Наиболее привлекательные ставки банки предлагают по срочным и сберегательным вкладам (по отдельным продуктам ставки достигают 20%).

Выбор депозитных продуктов на рынке расширяется, и казахстанцы диверсифицируют свои сбережения

В фонде отметили, что банки конкурируют за клиента не только ставками вознаграждения, но и качеством и удобством обслуживания, продажей сопутствующих услуг, предложением новых депозитных продуктов.

Сейчас для клиентов банков стандартным становится иметь счета в нескольких банках либо в дополнение к текущему счету и несрочному вкладу иметь срочный или сберегательный вклад, что свидетельствует о повышении уровня финансовой грамотности и стремлении выстраивать сберегательную стратегию. Так, количество счетов физических лиц выросло на треть (+30,2% за 10 месяцев 2025 года) и достигло 220,3 млн. Для сравнения – за 10 месяцев предыдущего года количество счетов выросло на 11,5%.

Кроме того, распределение сбережений между несколькими банками увеличивает сумму гарантии КФГД, так как максимальный размер гарантии определен на депозиты в одном банке, соответственно, данная сумма увеличивается кратно с увеличением количества банков, в которых у вкладчика есть депозиты.

В разрезе видов депозитов в 2025 году все большую популярность набирают срочные и сберегательные депозиты

Как подчеркнули в КФГД, сегмент сберегательных вкладов начал активно расти с момента их введения в 2018 году – ввиду значительных ограничений по досрочному изъятию средств банки предлагают более высокие ставки по сберегательным вкладам, а по результатам 10 месяцев текущего года сегмент вырос практически в 1,5 раза (+46,8%).

Особенностью этого года стало заметное повышение заинтересованности вкладчиков в срочных вкладах. По данному виду вкладов также предусмотрена потеря суммы вознаграждения при досрочном изъятии средств. Тем не менее вкладчик имеет возможность оперативно забрать свои сбережения в случае необходимости, по сравнению со сберегательными вкладами, по которым банк может вернуть средства только по истечении 30 дней. Таким образом, срочные вклады более гибкие и доступные, при этом предлагают доходность, сравнимую со сберегательными вкладами. За 10 месяцев объем данного сегмента рынка вырос в 7,5 раза. Не только вкладчики, но и банки стали больше интересоваться срочными вкладами – количество банков, предлагающих срочные вклады, выросло с 4 в январе до 7 на сегодняшний день.

Так как срочные и сберегательные вклады для банков являются источником более стабильного фондирования по сравнению, например, с несрочными вкладами и текущими счетами, можно ожидать появления новых предложений от банков в данных сегментах, считают в фонде.

"В целом можно отметить заинтересованность населения в банковских депозитах. Согласно ежемесячному опросу Национального банка, доля респондентов, хранящих свои накопления на депозитах, выросла со среднего значения 62% в 2024 году до 68,1% за 10 месяцев 2025 года. Текущий уровень доходности по депозитам обуславливает рост рынка, и не только за счет накопления процентного вознаграждения, но и за счет повышения стимулов для вложения своих сбережений в банковские вклады, а не для трат. Кроме того, депозиты по-прежнему остаются наиболее доступным инвестиционным инструментом для населения и наименее рискованным с учетом гарантии КФГД. До настоящего времени на рынке Казахстана еще не появились инвестиционные продукты, которые могли бы составить альтернативу депозитам по оптимальному соотношению "риск-доходность". Пресс-служба КФГД

