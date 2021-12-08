10:09 08.12.2021
Названа общая численность казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября текущего года, – говорится в сообщении.
Как сказал премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.
Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97% наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%.
Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения Казахстана.