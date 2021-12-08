Названа общая численность казахстанцев

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября текущего года, – говорится в сообщении.

Как сказал премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.