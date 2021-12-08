Ваш ДГД: Порядок проведения выездной таможенной проверки

Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или место фактического осуществления деятельности такими лицами.

Существует три вида выездных таможенных проверок:

Внеплановая выездная таможенная проверка. Встречная внеплановая таможенная проверка. Комплексная выездная таможенная проверка.

Внеплановая выездная таможенная проверка регламентируется пунктом 9 статьи 418 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК». Проводится без ограничения периодичности проведения проверок на основании указанных в пункте 10 статьи 418 вышеназванного кодекса.

Встречная выездная таможенная проверка регулируется пунктом 11 статьи 418 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК».

При необходимости подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым лицом, таможенным органом может проводиться встречная внеплановая выездная таможенная проверка у лиц, созданных или зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при проведении выездной таможенной проверки таможенным органом и связанных с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с товарами.

Комплексная выездная таможенная проверка регулируется пунктом 1-11 статьи 418 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК».

Она проводится по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок на основании применения системы управления рисками. Форма полугодовых графиков определяется уполномоченным органом, которая размещается на своем интернет-ресурсе: на первое полугодие – до 25 декабря года, на второе полугодие – до 25 мая текущего года.

Процедура проведения выездной таможенной проверки

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 АППК РК проверяемое лицо уведомляется о принятии административного акта (Предписание о проведении внеплановой либо комплексной выездной таможенной проверки).

Предписание регистрируется в Управлении по правовой статистике и специальным учетам.

Копия Предписания о проведении таможенной проверки направляется или вручается проверяемому лицу.

В ходе проведения проверки составляется предварительный акт выездной таможенной проверки (ВТП), который вручается в течение пяти рабочих дней проверяемому лицу под роспись.

Порядок и сроки представления письменного возражения к предварительному акту ВТП

Письменное возражение к предварительному акту ВТП после получения в течение 10 рабочих дней направляется в органы государственных доходов. В свою очередь органы госдоходов рассматривают данное письменное возражение также в течение 10 рабочих дней.

Хочется отметить, что если направляется письмо в вышестоящий орган – Комитет государственных доходов, то сроки проведения проверки приостанавливаются на этот период.

Сроки проведения выездных таможенных проверок

Срок проведения выездных таможенных проверок составляет 60 календарных дней. Согласно пункту 17 статьи 418 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК», срок проведения проверки может быть продлен на один месяц по решению таможенного органа.