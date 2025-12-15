Утверждены правила направления проверяемому акта выездной таможенной проверки

Министр финансов внес изменения в Правила и сроки направления или вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки, представления проверяемым лицом письменного возражения к предварительному акту выездной таможенной проверки, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что до составления акта выездной таможенной проверки должностное лицо органа государственных доходов направляет или вручает проверяемому лицу предварительный акт выездной таможенной проверки.

Предварительный акт выездной таможенной проверки направляется или вручается проверяемому лицу под роспись не позднее пяти рабочих дней до даты завершения выездной таможенной проверки.

При вручении проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки органом государственных доходов направляется или вручается проверяемому лицу извещение о приостановлении выездной таможенной проверки.

При невозможности вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки или его возврата оператором почты или оператором связи по причине отсутствия проверяемого лица по месту нахождения, указанному в регистрационных данных проверяемого лица, орган государственных доходов в течение пяти рабочих дней со дня возврата таких документов проводит обследование по месту нахождения такого лица с привлечением двух понятых.

По результатам обследования составляется акт обследования, в котором указываются:

место, дата и время составления;

должность, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственных доходов;

наименование органа государственных доходов;

фамилия, имя и отчество, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства привлеченных понятых;

фамилия, имя и отчество или наименование проверяемого лица, его индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;

информация о результатах обследования.

В качестве понятых приглашаются любые совершеннолетние дееспособные граждане в количестве не менее двух человек, не заинтересованные в исходе действий должностного лица органа государственных доходов и проверяемого лица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц государственных органов РК и работников, учредителей (участников) проверяемого лица.

При установлении в результате обследования фактического отсутствия проверяемого лица по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, датой вручения предварительного акта выездной таможенной проверки является дата составления акта обследования.

Указывается, что письменное возражение к предварительному акту выездной таможенной проверки представляется проверяемым лицом в орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения или вручения предварительного акта выездной таможенной проверки.

При этом проверяемым лицом, подлежащим мониторингу крупных налогоплательщиков, письменное возражение к предварительному акту выездной таможенной проверки представляется в орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения или вручения предварительного акта выездной таможенной проверки.

Письменное возражение к предварительному акту выездной таможенной проверки представляется следующими способами:

в явочном порядке – на бумажном носителе;

по почте заказным письмом с уведомлением – на бумажном носителе;

через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" – в электронной форме.

При этом датой поступления письменного возражения является дата приема и регистрации такого возражения органом государственных доходов, осуществляющим выездную таможенную проверку.

Письменное возражение рассматривается органом государственных доходов в пределах указанных в нем вопросов в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления.

Кроме того, Минфин утвердил в новой редакции Правила и сроки направления или вручения проверяемому лицу предварительного акта камеральной таможенной проверки, представления проверяемым лицом письменного возражения к предварительному акту камеральной таможенной проверки, а также рассмотрения такого возражения.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.