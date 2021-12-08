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Законодательство РК
12:08 08.12.2021

Цена на Pfizer будет складываться из стоимости поставки – Минздрав

Фото: Zakon.kz
Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава прокомментировал вопрос, будет ли Pfizer стоить 20 долларов, как до этого озвучивала его заместитель Ажар Гиният.

Она приблизительно сказала. Сейчас пока нет четкого понимания. Когда расчеты будут, когда мы уже увидим, что конкретная партия пришла, конкретная сумма ее есть, тогда мы сможем рассказать вам.Алексей Цой

Министр добавил, что цена пока не определена, но при ее формировании будут исходить из стоимости поставки.

В ближайшие один-два месяца будут поставки. Мы ждем вакцины. Цена будет зависеть от стоимости поставки.Алексей Цой

7 декабря Алексей Цой сообщил, что Министерство здравоохранения РК изучает спрос населения на вакцину Pfizer.

Оксана Скибан
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