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Законодательство РК
12:24 08.12.2021

Кого освободят по амнистии к 30-летию Независимости

Фото: Zakon.kz
Опубликован Закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Согласно статье 2 от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

  1. лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

  2. лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

  3. социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести, вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Согласно закону к социально уязвимым лицам относятся:

  • ветераны и другие лица, на которых распространяется действие закона «О ветеранах»;

  • лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент совершения уголовного правонарушения;

  • женщины, которым исполнилось 50 лет, и старше, мужчины, которым исполнилось 60 лет, и старше на день введения в действие закона;

  • женщины, беременные;

  • женщины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных (удочеренных) либо взятых под опеку или попечительство, не достигших восемнадцатилетнего возраста на день введения в действие настоящего закона, либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;

  • мужчины, не лишенные родительских прав и являющиеся единственным родителем несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;

  • инвалиды первой или второй группы.

От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года.

При этом находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных в пункте 1 статьи, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные в пункте 1 статьи, освобождаются судом от основного наказания.

Осужденные, подпадающие под действие пункта 1 настоящей статьи, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

При этом действие закона не распространяется на лиц:

  • совершивших террористические преступления;

  • совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;

  • совершивших пытки;

  • наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;

  • которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы, а также которым назначено пожизненное лишение свободы;

  • совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;

  • в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;

  • совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие закона;

  • совершивших уголовные правонарушения, входящие в совокупность приговоров, один из которых не подпадает под действие закона;

  • признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания или совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания;

  • осужденных за умышленное убийство и по ряду других тяжелых статей.

    Полный текст закона можно посмотреть здесь.

    7 декабря 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».

    По данным МВД, под действие амнистии попадут свыше 14 тыс. человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около тысячи лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета в службе пробации.

Лариса Черненко
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