Кого освободят по амнистии к 30-летию Независимости
Согласно статье 2 от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:
лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;
социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести, вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
Согласно закону к социально уязвимым лицам относятся:
ветераны и другие лица, на которых распространяется действие закона «О ветеранах»;
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент совершения уголовного правонарушения;
женщины, которым исполнилось 50 лет, и старше, мужчины, которым исполнилось 60 лет, и старше на день введения в действие закона;
женщины, беременные;
женщины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных (удочеренных) либо взятых под опеку или попечительство, не достигших восемнадцатилетнего возраста на день введения в действие настоящего закона, либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;
мужчины, не лишенные родительских прав и являющиеся единственным родителем несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;
инвалиды первой или второй группы.
От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года.
При этом находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных в пункте 1 статьи, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.
По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные в пункте 1 статьи, освобождаются судом от основного наказания.
Осужденные, подпадающие под действие пункта 1 настоящей статьи, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.
При этом действие закона не распространяется на лиц:
совершивших террористические преступления;
совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;
совершивших пытки;
наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;
которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы, а также которым назначено пожизненное лишение свободы;
совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;
в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;
совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие закона;
совершивших уголовные правонарушения, входящие в совокупность приговоров, один из которых не подпадает под действие закона;
признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания или совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания;
осужденных за умышленное убийство и по ряду других тяжелых статей.
Полный текст закона можно посмотреть здесь.
7 декабря 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».
По данным МВД, под действие амнистии попадут свыше 14 тыс. человек, из исправительных учреждений выйдут на свободу около тысячи лиц, 3,8 тыс. человек будут сняты с учета в службе пробации.Закон об амнистии подписал Токаев
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