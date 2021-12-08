Кого освободят по амнистии к 30-летию Независимости

Согласно статье 2 от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести; лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск; социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести, вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Согласно закону к социально уязвимым лицам относятся:

ветераны и другие лица, на которых распространяется действие закона «О ветеранах»;

лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент совершения уголовного правонарушения;

женщины, которым исполнилось 50 лет, и старше, мужчины, которым исполнилось 60 лет, и старше на день введения в действие закона;

женщины, беременные;

женщины, не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных (удочеренных) либо взятых под опеку или попечительство, не достигших восемнадцатилетнего возраста на день введения в действие настоящего закона, либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;

мужчины, не лишенные родительских прав и являющиеся единственным родителем несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), либо имевшие на момент совершения уголовного правонарушения и осуждения на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), а также инвалида (инвалидов) с детства независимо от их возраста;

инвалиды первой или второй группы.

От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года.

При этом находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных в пункте 1 статьи, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

По находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные в пункте 1 статьи, освобождаются судом от основного наказания.

Осужденные, подпадающие под действие пункта 1 настоящей статьи, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

При этом действие закона не распространяется на лиц: