13:13 08.12.2021
Вакцинировать Pfizer бесплатно не будут – ответ Минздрава
Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил, почему Pfizer в Казахстане не будут вакцинировать бесплатно, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас есть наш регулятор, который смотрит по вакцинам, и мы видим, что все вакцины эффективны и безопасны. Здесь уже право отдельного гражданина, пожалуйста. Та же самая вакцина по гриппу, мы покупаем вакцину, которая доступна на рынке. Ее покупаем и всем гражданам предлагаем бесплатно. Кто хочет отдельно, какой-то там особый бренд, сами вакцинируются. Министр здравоохранения РК
При этом Цой отметил, что основной аргумент для вакцинации Pfizer тот, что люди хотят выехать за пределы Казахстана.
Основной аргумент – люди хотят куда-то уехать. Если у вас есть деньги уехать в Европу, заплатите. Вы знаете, от состояния зависит: если у вас есть возможность уехать в Европу, значит, есть возможность небольшую сумму оплатить.Алексей Цой
Также министр прокомментировал вопрос, почему не планируют организовывать вакцинацию Pfizer в рамках ОСМС.
Вы платите и вам гарантированную вакцину изначально уже дают, которая помогает. Задача государства – вылечить, все остальные политические вопросы нас не интересуют. Ни в одной стране сейчас нет столько вакцин. Максимум, две. И от этих вакцин, про которые вы говорите, и за рубежом отказываются. Население всегда ищет какую-то альтернативу, к сожалению. Люди у себя в стране думают, что где-то там лучше другие вакцины есть. Я рекомендую QazVac прививаться. Он работает. Самое главное – не заболеть. Все остальное – это уже сверхдополнительные возможности.Алексей Цой