Вакцинировать Pfizer бесплатно не будут – ответ Минздрава

У нас есть наш регулятор, который смотрит по вакцинам, и мы видим, что все вакцины эффективны и безопасны. Здесь уже право отдельного гражданина, пожалуйста. Та же самая вакцина по гриппу, мы покупаем вакцину, которая доступна на рынке. Ее покупаем и всем гражданам предлагаем бесплатно. Кто хочет отдельно, какой-то там особый бренд, сами вакцинируются. Министр здравоохранения РК

При этом Цой отметил, что основной аргумент для вакцинации Pfizer тот, что люди хотят выехать за пределы Казахстана.

Основной аргумент – люди хотят куда-то уехать. Если у вас есть деньги уехать в Европу, заплатите. Вы знаете, от состояния зависит: если у вас есть возможность уехать в Европу, значит, есть возможность небольшую сумму оплатить. Алексей Цой

Также министр прокомментировал вопрос, почему не планируют организовывать вакцинацию Pfizer в рамках ОСМС.