13:36 08.12.2021
Есть ли «омикрон-штамм» в Нур-Султане, рассказали власти города
Фото: pixabay
Руководитель столичного департамента санэпидконтроля на брифинге в акимате рассказала, зарегистрированы ли в столице случаи КВИ, вызванные «омикрон-штаммом», передает корреспондент Zakon.kz.
Сархат Бейсенова отметила, что раз в два месяца эпидемиологическая служба города, как и по всей республике, проводит мониторинг за выявлением и изучением штаммов коронавирусной инфекции, чтобы отслеживать, какой вирус доминирует в столице.
После того, как было определено, что «омикрон» циркулирует во многих странах мира, мы получили поручение от Минздрава и Комитета санэпидконтроля доставить пробы положительных ПЦР-исследований в лабораторию для секвинирования. Материал мы уже доставили в филиал лаборатории Центра экспертизы Нур-Султана. То есть, сегодня 35 проб находятся на стадии исследования. Как получим результат, мы сможем сказать – есть ли циркуляция омикрона в столице и в целом по республике. Эта работа продолжается.Руководитель столичного департамента санэпидконтроля Сархат Бейсенова
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
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При этом спикер призвала горожан активно вакцинироваться и ревакцинироваться.
Каждая вакцинация эффективна: она дает вакцинированному человеку безопасность, по крайней мере, отличную защиту от серьезного течения болезни.Сархат Бейсенова
Ранее она рассказала, что в Нур-Султане на сегодняшний день на домашнем карантине находятся 227 человек . Они прибыли из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом.