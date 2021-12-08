Есть ли «омикрон-штамм» в Нур-Султане, рассказали власти города

Сархат Бейсенова отметила, что раз в два месяца эпидемиологическая служба города, как и по всей республике, проводит мониторинг за выявлением и изучением штаммов коронавирусной инфекции, чтобы отслеживать, какой вирус доминирует в столице.

После того, как было определено, что «омикрон» циркулирует во многих странах мира, мы получили поручение от Минздрава и Комитета санэпидконтроля доставить пробы положительных ПЦР-исследований в лабораторию для секвинирования. Материал мы уже доставили в филиал лаборатории Центра экспертизы Нур-Султана. То есть, сегодня 35 проб находятся на стадии исследования. Как получим результат, мы сможем сказать – есть ли циркуляция омикрона в столице и в целом по республике. Эта работа продолжается. Руководитель столичного департамента санэпидконтроля Сархат Бейсенова

Новость по теме Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса

При этом спикер призвала горожан активно вакцинироваться и ревакцинироваться.

Каждая вакцинация эффективна: она дает вакцинированному человеку безопасность, по крайней мере, отличную защиту от серьезного течения болезни. Сархат Бейсенова

Ранее она рассказала, что в Нур-Султане на сегодняшний день на домашнем карантине находятся 227 человек . Они прибыли из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом.