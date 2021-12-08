14:00 08.12.2021
Вопрос возобновления судебных заседаний офлайн решают суды – Минздрав
Фото: Zakon.kz
Когда возобновят судебные заседания в офлайн-режиме, суды будут решать самостоятельно. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.
Суды самостоятельно решают у себя, то же самое, как и здесь, в Мажилисе, вы же присутствуете у нас в залах. Мы и в правительство ходим.Алексей Цой
Министр уточнил, что по поводу каких-то специальных ограничений сейчас вопросов нет. Касательно судов, по его словам, если это только не «какой-то внутренний регламент внутри здания по безопасности».
Есть ограничения по количеству людей, находящихся в одном помещении на квадратный метр, социальная дистанция, маски. То есть, есть такие требования общие, они для всех, без разницы, для какой организации. Министр здравоохранения РК