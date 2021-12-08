Вопрос возобновления судебных заседаний офлайн решают суды – Минздрав

Суды самостоятельно решают у себя, то же самое, как и здесь, в Мажилисе, вы же присутствуете у нас в залах. Мы и в правительство ходим. Алексей Цой

Министр уточнил, что по поводу каких-то специальных ограничений сейчас вопросов нет. Касательно судов, по его словам, если это только не «какой-то внутренний регламент внутри здания по безопасности».