Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:07 08.12.2021

В Кызылорде разожгли плавильную печь стекольного завода

Фото: Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
В Кызылорде разожгли плавильную печь стекольного завода ТОО «Orda Glass Ltd» – проекта, который долгое время считался проблемным. Это контрольный этап перед запуском завода в эксплуатацию.

Завод по производству листового стекла вошел в Республиканскую карту индустриализации на 2015-2019 годы. Проект реализуется в рамках поручения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и находится под контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева и правительства РК.

Запуск стекольного завода не только окажет огромное влияние на социально-экономическое развитие Сырдарьинского региона, но и откроет новую отрасль в экономике Казахстана. В строительстве завода было задействовано 300 человек, а в период его эксплуатации будут работать 226 человек.

Стекольный завод по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн в год расположен в Индустриальной зоне Кызылорды. Стоимость этого уникального проекта для Казахстана составляет 43,7 млрд тенге, из которых 33,6 млрд являются заемными средствами дочерней организации холдинга «Байтерек» - АО «Банк Развития Казахстана».

торжество

Фото: Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Торжественная церемония розжига плавильной печи стекольного завода прошла с участием председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, председателя Правления холдинга «Байтерек» Айдара Арифханова и китайских инвесторов.

Холдинг «Байтерек» при активной поддержке Правительства и акимата Кызылординской области провел большую работу по реанимированию этого проекта, который долгое время находился в стрессовом портфеле нашей бывшей дочерней организации – Инвестиционного фонда Казахстана. Был привлечен стратегический инвестор в лице King Charm Development Limited, являющийся мировым лидером по производству стекла. Сегодня мы присутствуем уже на розжиге плавильной печи нового завода – контрольном этапе перед вводом в эксплуатацию и выпуском продукции. Председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов

В настоящее время строительство завершает китайская компания «King Charm Development Limited». В августе 2017 года между ТОО «Orda Glass Ltd» и компанией China Triumph International Engineering Group Co., Ltd (CTIEC) был подписан договор подряда, чтобы завершить строительно-монтажные работы по объекту до 1 августа 2018 года. Предыдущий подрядчик – ТОО «Шымкентхиммонтаж» – был отстранен по причине ненадлежащего исполнения обязательств и некачественно выполненных работ.

Срок завершения строительства завода ежегодно переносился по ряду причин, в том числе выхода участников из проекта, из-за пандемии коронавируса, срыва сроков подрядчиком, исправления дефектов и другое. Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, Государственной комиссией был разрешен въезд в страну высококвалифицированных специалистов из Китая, необходимых для завершения строительства.

Окончательный ввод в эксплуатацию завода планируется к марту 2022 года, а первый коммерческий выпуск продукции – на начало апреля 2022 года.

При выходе на проектную мощность завод сможет полностью удовлетворить внутренний рынок своей продукцией, а также будет экспортировать ее на рынки ЕАЭС и Центральной Азии. В настоящее время листовое стекло импортируется из России, Китая и Кыргызстана на сумму 13 млрд тенге ежегодно. Соответственно, это влияет на удорожание стоимости стекла и строительства в целом.

кызылорда открытие

Фото: Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Стекло является материалом, спрос на который растет во многих сферах повседневной жизни. Отечественное стекло позволит значительно снизить себестоимость услуг и товаров в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, автомобилестроении, производстве мебели и предметов интерьера. Кроме того, активно развивается строительство социальных объектов инфраструктуры (транспортная, спортивная).

Анастасия Московчук
Банк Развития Казахстана ЕАЭС Абдыкаликова Гульшара Ашимбаев Маулен Казахстан Кызылорда
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости