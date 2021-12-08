В Кызылорде разожгли плавильную печь стекольного завода

Завод по производству листового стекла вошел в Республиканскую карту индустриализации на 2015-2019 годы. Проект реализуется в рамках поручения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и находится под контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева и правительства РК.

Запуск стекольного завода не только окажет огромное влияние на социально-экономическое развитие Сырдарьинского региона, но и откроет новую отрасль в экономике Казахстана. В строительстве завода было задействовано 300 человек, а в период его эксплуатации будут работать 226 человек.

Стекольный завод по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн в год расположен в Индустриальной зоне Кызылорды. Стоимость этого уникального проекта для Казахстана составляет 43,7 млрд тенге, из которых 33,6 млрд являются заемными средствами дочерней организации холдинга «Байтерек» - АО «Банк Развития Казахстана».

Фото: Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Холдинг «Байтерек» при активной поддержке Правительства и акимата Кызылординской области провел большую работу по реанимированию этого проекта, который долгое время находился в стрессовом портфеле нашей бывшей дочерней организации – Инвестиционного фонда Казахстана. Был привлечен стратегический инвестор в лице King Charm Development Limited, являющийся мировым лидером по производству стекла. Сегодня мы присутствуем уже на розжиге плавильной печи нового завода – контрольном этапе перед вводом в эксплуатацию и выпуском продукции. Председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов

Торжественная церемония розжига плавильной печи стекольного завода прошла с участием председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, председателя Правления холдинга «Байтерек» Айдара Арифханова и китайских инвесторов.

В настоящее время строительство завершает китайская компания «King Charm Development Limited». В августе 2017 года между ТОО «Orda Glass Ltd» и компанией China Triumph International Engineering Group Co., Ltd (CTIEC) был подписан договор подряда, чтобы завершить строительно-монтажные работы по объекту до 1 августа 2018 года. Предыдущий подрядчик – ТОО «Шымкентхиммонтаж» – был отстранен по причине ненадлежащего исполнения обязательств и некачественно выполненных работ.

Срок завершения строительства завода ежегодно переносился по ряду причин, в том числе выхода участников из проекта, из-за пандемии коронавируса, срыва сроков подрядчиком, исправления дефектов и другое. Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, Государственной комиссией был разрешен въезд в страну высококвалифицированных специалистов из Китая, необходимых для завершения строительства.

Окончательный ввод в эксплуатацию завода планируется к марту 2022 года, а первый коммерческий выпуск продукции – на начало апреля 2022 года.

При выходе на проектную мощность завод сможет полностью удовлетворить внутренний рынок своей продукцией, а также будет экспортировать ее на рынки ЕАЭС и Центральной Азии. В настоящее время листовое стекло импортируется из России, Китая и Кыргызстана на сумму 13 млрд тенге ежегодно. Соответственно, это влияет на удорожание стоимости стекла и строительства в целом.

Фото: Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Стекло является материалом, спрос на который растет во многих сферах повседневной жизни. Отечественное стекло позволит значительно снизить себестоимость услуг и товаров в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, автомобилестроении, производстве мебели и предметов интерьера. Кроме того, активно развивается строительство социальных объектов инфраструктуры (транспортная, спортивная).