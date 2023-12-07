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Бутылки и зеркала будет выпускать стекольный завод в Кызылорде

Казахстан Кызылординская область стекло завод продукция выпуск Фото: акимат Кызылординской области
Стекольный завод в Кызылординской области стабильно выпускает продукцию, 70% которой экспортируется на внутренний рынок, 30% – в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким региона Нурлыбек Налибаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, основная мощность завода – 197 тыс. тонн.

"С момента запуска предприятие освоило 85% проектной мощности и произвело 167 тыс. тонн продукции".Нурлыбек Наликбаев

Он добавил, что наряду с этим есть много возможностей для создания пояса малого и среднего бизнеса вокруг стекольного завода.

При заводе будет создано восемь сопутствующих предприятий по производству различных стекольных изделий стоимостью более 130 млрд тенге.

"В частности, будет запущено производство 5 млн кв. м. энергосберегающего стекла в год, начато строительство завода по производству стеклянных бутылок и зеркал. Общая стоимость этих трех проектов составляет 32,3 млрд тенге".Нурлыбек Наликбаев

Также в Шиелийском районе запустят цех по выпуску извести и сухих строительных смесей на 1 млрд тенге.

Кроме того, в регионе в предстоящем году будет реализовано 10 проектов на сумму 27,1 млрд тенге, в результате будет создано 630 рабочих мест.

Ранее глава региона рассказал, что объем инвестиций в основной капитал в области вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими годами и составил 500 млрд тенге.

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