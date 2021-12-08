14:29 08.12.2021
Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран
Фото: Zakon.kz
Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногория, Чешской Республике, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов, – говорится в постановлении.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.