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Законодательство РК
14:29 08.12.2021

Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран

Фото: Zakon.kz
Опубликовано постановление главного савнврача Казахстана Ерлана Киясова, передает Zakon.kz.
Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногория, Чешской Республике, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов, – говорится в постановлении.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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