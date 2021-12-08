Сильный снег прогнозируют в Казахстане

На большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, востоке, юго-востоке РК пройдут дождь и снег. Ночью и утром в горных районах Алматинской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью, на западе и юге – с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

На северо-востоке, юге Алматинской области, на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с, на севере области – с пыльной бурей.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью – гололед, на юго-западе и северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юге усиление ветра 15-20 м/с, на востоке области – низовая метель.

На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре и на юге усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и юге Карагандинской, на севере Костанайской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, с порывами до 23 м/с, пыльная буря.

На большей части Атырауской, днем на юго-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -28...-30°С, днем -15...-17°С.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем -1...+1°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +12...+14°С.