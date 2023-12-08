43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в течение предстоящих трех суток под влиянием арктического антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода без осадков.

"На востоке страны – снег, на юго-западе и в южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега, на юге страны 9-11 декабря в предгорных, горных районах – сильный снег", – рассказали синоптики.

В ночные часы температура воздуха понизится:

на северо-западе до -20-37°,

на севере до -30-38°,

на крайнем севере страны до -40-43°,

в центре, на востоке страны до -25-35°.

По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – туманы.