43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 декабря, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в течение предстоящих трех суток под влиянием арктического антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода без осадков.
"На востоке страны – снег, на юго-западе и в южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега, на юге страны 9-11 декабря в предгорных, горных районах – сильный снег", – рассказали синоптики.
В ночные часы температура воздуха понизится:
- на северо-западе до -20-37°,
- на севере до -30-38°,
- на крайнем севере страны до -40-43°,
- в центре, на востоке страны до -25-35°.
По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – туманы.
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