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43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные

43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в течение предстоящих трех суток под влиянием арктического антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода без осадков.

"На востоке страны – снег, на юго-западе и в южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега, на юге страны 9-11 декабря в предгорных, горных районах – сильный снег", – рассказали синоптики. 

В ночные часы температура воздуха понизится:

  • на северо-западе до -20-37°,
  • на севере до -30-38°,
  • на крайнем севере страны до -40-43°,
  • в центре, на востоке страны до -25-35°.

По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – туманы. 

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Казгидромет Погода Восточно-Казахстанская область Казахстан Южно-Казахстанская область
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