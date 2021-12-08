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Законодательство РК
16:04 08.12.2021

В ЗКО выбрали лучших среди молодежи

Фото: Пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области прошел молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», на котором молодые предприниматели, врачи, волонтеры, музыканты, спортсмены рассказали свои истории успеха и поделились знаниями, полученными благодаря поддержке государства.

А также традиционно отметили лучших молодых людей, заявивших о себе в 2021 году. Организаторами мероприятия выступили корпоративный фонд «Болашак» и молодежное крыло Жас Отан.

Аким области Гали Искалиев поздравил молодежь с 30-летием Независимости РК, призвав их вкладывать свои знания и умения в свой регион, стремиться сделать все лучшее для родной земли.

выступление

Фото: Пресс-служба акимата ЗКО

В нашей области насчитывается более 125 тысяч молодых людей. Из них свыше 23 тысяч человек получили образование в высших учебных заведениях, около 18 тысяч молодых людей обучаются в специальных учебных заведениях. Больше сотни выпускников международной стипендии «Болашак» работают в нашем регионе. В этом году по программе «С дипломом в село» 705 специалистам выплачено свыше 200 млн тенге в виде подъемного пособия, 332 специалистам выданы кредиты на приобретение жилья в размере около 2 млрд тенге. 1175 молодых людей трудились в отрядах «Жасыл Ел», 500 человек – в студенческих строительных отрядах. Молодежь показывает успехи и стремление к победе в науке, спорте, волонтерской работе, искусстве, прикладывая все усилия и внося свой вклад в развитие области.Аким ЗКО Гали Искалиев

В настоящее время в регионе достаточно успешных благотворительных проектов, таких как «Білімдер додасы», формирующий интеллектуальное поколение, «Ауыл life», социализирующий городскую молодежь на селе, «Шамшырак», воспитывающий девочек со школьной скамьи. Визитной карточкой области стала деятельность музыкального коллектива DDRecords во главе с Данияром Рахметжановым, Театра комедии «Назар аудар», громкие победы наших спортсменов и учеников, успешный бизнес молодых предпринимателей. Не менее интересна история человека в маске, завоевавшего невероятную популярность в социальных сетях своей благотворительностью.

выпускники

Фото: Пресс-служба акимата ЗКО

На форуме выступили известные молодые люди, добившиеся успехов в своей сфере. Например, выпускник программы «Болашак» Жансултан Нурмуханов сегодня является самым молодым директором школы в селе Кособа Сырымского района. Молодой ученый – автор 15 научных работ, опубликованных в Казахстане и Великобритании. Он рассказал об условиях, созданных в нашей стране для получения молодыми людьми образования. А другой спикер – основатель сети стоматологических клиник DS «Dental clinic» Самат Ихласов – объяснил участникам форума, какие есть государственные программы поддержки молодых предпринимателей, и поведал о своей истории успеха.Директор Фонда «Болашак» Салтанат Туманбаева

Спикеры форума поделились полезными советами, мыслями и идеями по развитию страны, своего региона, призвав молодежь быть уверенными в себе и всегда стремиться вперед.

участники

Фото: Пресс-служба акимата ЗКО

Форум продолжился награждением победителей молодежной премии «Жыл үздігі-2021». На конкурс было подано 120 заявок, из которых выбрали 12 лучших молодых ребят в самых разных номинациях.

вручение награда

Фото: Пресс-служба акимата ЗКО

Анастасия Московчук
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