В ЗКО выбрали лучших товаропроизводителей

В Уральске Западно-Казахстанской области прошел ежегодный региональный конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", в котором приняли участие 40 товаропроизводителей региона. Также 15 предпринимателей приняли участие в ярмарке-выставке "Одно село - один продукт", сообщает Zakon.kz.

"В нашем регионе производится практически все, начиная от кораблей и катеров для МЧС и военных, заканчивая народными ремеслами и продуктами сельского хозяйства. Перечень производимой продукции ежегодно расширяется, предприниматели активно пользуются государственной поддержкой по всем направлениям бизнеса. Такие выставки помогают определять лучших в своем деле и делиться накопленным опытом в развитии своего дела", – сказал первый заместитель акима области Ержан Балтаев.





Фото: Оксаны Катковой





Цель конкурса – поддержка местных производителей, повышение качества товаров и услуг, продвижение отечественных брендов, развитию производства в регионе. Организаторами регионального конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" выступили Палата предпринимателей ЗКО и областной акимат.

"Проект "Одно село – один продукт" реализуется с прошлого года. Главная его направленность – развитие женского предпринимательства, стимулирование сельских женщин к открытию производств, актуальных для одной конкретной сельской местности. Все 15 номинантов по этому проекту развивают свой бизнес на селе, используя местное сырье", – отметила начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ЗКО Эльмира Утешева.





Фото: Оксаны Катковой





На выставке были представлены самые различные товары. Среди продуктов питания, производимых местными предпринимателями, были и колбасные изделия ТОО "Каз-Акбас", и корпе ручной работы бизнесвумен Асель Султангалиевой, и молочная продукция, пользующаяся огромным спросом среди населения, индивидуальной предпринимательницы Мадины Галиевой, продукты из меда крестьянского хозяйства "Золотой улей", свежая рыба предпринимателя Нурбека Нурсеитова. Кстати, по итогам 2022 года его ИП "Сартаев" было признано "Лучшим экспортером", впереди у предприятия перспективы расширения рыбного хозяйства. Также свою продукцию представили местные заводы, цеха по пошиву спецодежды, а также местные дизайнеры.





Фото: Оксаны Катковой





По итогам заседания экспертной комиссии были определены победители конкурса регионального конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" по следующим номинациям:

"Лучшие товары для населения" – 1 место АО "Конденсат", 2 место ИП "Zhulduz" Дом моды "Мария ханым", 3 место ИП "Дәстүр";

"Лучшие товары производственного назначения" – 1 место у ТОО "Уральская торгово-промышленная компания", 2 место ТОО "Уральский трансформаторный завод", 3 место ТОО "ОК Орал кабель";

"Лучшие продовольственные товары" – 1 место ТОО "Балзия", 2 место ИП "Сартаев", 3 место ТОО "Қаз-Ақбас".

Победители будут представлять свою продукцию на республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана – 2023" в городе Астана.

На торжественной церемонии награждения победителям были вручены дипломы и ценные подарки.



