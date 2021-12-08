Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

За кандидатуру Шольца проголосовали 395 депутатов из 736 при необходимом минимуме в 369 голосов. Против проголосовали 303 человека, 6 депутатов воздержались.

После принятия присяги Олаф Шольц на посту канцлера сменит Ангелу Меркель, которая занимала его последние 16 лет.

Что известно о новом канцлере Германии:

Олафу Шольцу 63 года. Он родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке. Этот город в Нижней Саксонии известен как родина немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Вступил в СДПГ в 17 лет, вдохновленный политикой канцлера Шмидта, изучал право в Университете Гамбурга, в 1990-е работал юристом, специализируясь на трудовом праве, сообщает РИА Новости.

В 1998 впервые избрался в бундестаг, в 2000-е работал в правительстве Гамбурга и на различных должностях в СДПГ.

В 2007-2009 был министром труда Германии, участвовал в разработке пособия частично занятым, которое, по мнению экспертов, помогло стране справиться с мировым финансовым кризисом без большого роста безработицы.

В 2011-2018 был мэром Гамбурга, именно при Шольце там произошли резонансные беспорядки антиглобалистов и антифашистов во время саммита G20 – этот эпизод в карьере вызывает у него самое большое сожаление.

С 2018 – вице-канцлер и министр финансов в правительстве Меркель, в 2020 вновь применил механизм пособия частично занятым для борьбы с кризисом, успешная политика в борьбе с кризисом сделал Шольца одним из самых популярных и пользующихся доверием политиков.

Шольц пользуется доверием и благодаря своей манере говорить четко и по делу, за которую в среде журналистов он получил прозвище «Шольцомат».