Олаф Шольц официально выдвинут кандидатом в канцлеры Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) 11 января официально утвердила Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bild. Решение было принято на партийном съезде, несмотря на низкие показатели Шольца в опросах общественного мнения.

По данным издания, после объявления результатов действующий канцлер получил шестиминутные аплодисменты от участников съезда.

Ранее сообщалось, что парламент выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу.

