16:35 08.12.2021
В Алматы линию LRT могут протянуть до Талгара
Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК рассказал, как будут решать проблемы пробок со стороны Талгара и Каскелена, передает корреспондент Zakon.kz.
Бакытжан Сагинтаев сообщил, что каждый день со стороны Талгара и Каскелена в город заезжает 250-270 тыс. машин. Отсюда и пробки по утрам и вечерам, считает аким.
Для того, чтобы решить эту проблему, еще в 2019 году обращался на имя главы государства о том, что необходимо дать поручение КТЖ, чтобы они запустили электричку. Президент дал поручение. КТЖ начал активно участвовать, вместе с нами работали, а потом спросили у нас: «А кто будет платить?». Мы сказали, что финансировать должны они. Но в КТЖ нам сообщили, что денег у них нет, и отошли в сторону. А так как и у нас не было необходимых финансов, мы начали искать инвестора.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев
По его словам, нашелся местный частный инвестор. И если он вначале планировал, что электричка на легкорельсовой базе будет курсировать от Талгара до Halyk Arena, то позже предложил довести линию до вокзала «Алматы-2».
Если делать не узкоколейку, а широкую колею, тогда они смогут на рельсы КТЖ встать и также на «Алматы-1» доехать. С этим согласились, отработали, но аппетит, как говорится, приходит во время еды, и мы сказали, что есть идея эту линию соединить с проектом ЛРТ по Толе би в сторону ТЭЦ, который мы давно обсуждали. Их эксперты долго обсуждали этот проект и согласились. Это совмещенный проект от Талгара через центр, вокзал «Алматы-2» в дальнейшем на Толе би и выходим на Момышулы, это «Алматы Арена» и поворачиваем в сторону ТЭЦ. Глава государства одобрил и дал соответствующее поручение правительству, чтобы в рамках ГЧП проекта это сделать. Держателем ГЧП проекта со стороны государства должен выступить не акимат, а министерство. Аким Алматы
Рассказал Сагинтаев и о том, как будет решаться проблема пробок со стороны Каскелена и возле рынка «Алтын орда».
У нас есть метро. Мы планируем в декабре делать холодный пуск ветки от Сары-арка и Момышулы. Он уходил по Момышулы по частному сектору, по старой схеме и останавливался возле горбольницы №7. Тогда как развитие Наурызбайского района идет дальше. И получается, мы метро гоним в одну сторону, а люди живут в другой. Завтра опять будет затор. Мы сообщили президенту, что необходимо поменять маршрут, трассировку. Лучше мы на две станции туда уйдем и пойдем через все эти жилые массивы, которые сегодня строятся. Мы понимаем, что если сейчас там проживает 47 тыс., то через пять лет будет 150 тыс. И мы конечную станцию поставим на рынке «Алтын орда» и оттуда заберем людей. Тогда эти пробки, которые заходят к нам со стороны Каскелена по автобусам, исчезнут. Бакытжан Сагинтаев