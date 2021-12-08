В Алматы линию LRT могут протянуть до Талгара

Бакытжан Сагинтаев сообщил, что каждый день со стороны Талгара и Каскелена в город заезжает 250-270 тыс. машин. Отсюда и пробки по утрам и вечерам, считает аким.

Для того, чтобы решить эту проблему, еще в 2019 году обращался на имя главы государства о том, что необходимо дать поручение КТЖ, чтобы они запустили электричку. Президент дал поручение. КТЖ начал активно участвовать, вместе с нами работали, а потом спросили у нас: «А кто будет платить?». Мы сказали, что финансировать должны они. Но в КТЖ нам сообщили, что денег у них нет, и отошли в сторону. А так как и у нас не было необходимых финансов, мы начали искать инвестора. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

По его словам, нашелся местный частный инвестор. И если он вначале планировал, что электричка на легкорельсовой базе будет курсировать от Талгара до Halyk Arena, то позже предложил довести линию до вокзала «Алматы-2».

Если делать не узкоколейку, а широкую колею, тогда они смогут на рельсы КТЖ встать и также на «Алматы-1» доехать. С этим согласились, отработали, но аппетит, как говорится, приходит во время еды, и мы сказали, что есть идея эту линию соединить с проектом ЛРТ по Толе би в сторону ТЭЦ, который мы давно обсуждали. Их эксперты долго обсуждали этот проект и согласились. Это совмещенный проект от Талгара через центр, вокзал «Алматы-2» в дальнейшем на Толе би и выходим на Момышулы, это «Алматы Арена» и поворачиваем в сторону ТЭЦ. Глава государства одобрил и дал соответствующее поручение правительству, чтобы в рамках ГЧП проекта это сделать. Держателем ГЧП проекта со стороны государства должен выступить не акимат, а министерство. Аким Алматы

Рассказал Сагинтаев и о том, как будет решаться проблема пробок со стороны Каскелена и возле рынка «Алтын орда».