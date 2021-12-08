В Экибастузе началось строительство нового ферросплавного завода

Общая стоимость проекта составляет 92,2 млрд тенге, из них Кредитная линия БРК открыта на сумму 72 млрд тенге, доля собственного участия инвесторов составляет более 20 млрд тенге.

Проект предусматривает строительство современного завода с 4 печами по 94,5 МВА каждая, максимальная производственная мощность которых составит 240 000 тонн высокомарочного ферросилиция в год. Запуск нового полностью автоматизированного предприятия намечен на 2023 год, завод призван удовлетворить глобальный спрос на ферросилиций. В планах компании ТОО «EkibastuzFerroAlloys» реализовывать продукцию на рынках Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Соответствующие соглашения и оффтейк контракты на сбыт готовой продукции уже подписаны. Согласно предварительным подсчетам, стоимостной объем экспорта составит 76 млрд тенге в год.

Фото: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Предприятие имеет стратегическое значение для возрождения города Экибастуза. Стоимость проекта составляет 92,2 млрд. тенге, доля участия акционеров составляет 20%. Проект является экологически чистым, так как из отходов будет производиться микрокремнезем, который также реализуется на мировом рынке. Производственная мощность завода будет составлять 240 тыс. тонн в год. Продукция нового завода будет полностью соответствовать всем требованиям мирового стандарта и 100% ориентирована на экспорт. Мы перед собой ставим амбициозные цели – увеличить географию экспорта до 52 стран мира и занять лидирующие позиции на мировом рынке ферросилиция. Это позволит увеличить экспортный потенциал региона и сыграет немаловажную роль в удержании квалифицированных технических специалистов города. Акционер ТОО «EkibastuzFerroAlloys» Ерлан Нигматулин

Новое предприятие расположится неподалеку от ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», что обеспечит безопасность производства из-за близости к источникам сырья и электроэнергии.

Фото: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Буквально месяц назад в Павлодарской области с рабочей поездкой побывал и провел совещание по развитию моногородов президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Напомним, в этом году глава государства дал поручение разработать Комплексный план развития нашего моногорода – Экибастуза. Одним из якорных инвестиционных проектов этого плана стало строительство завода по производству ферросплавов мощностью 240 тысяч тонн в год, которое ведет компания EkibastuzFerroAlloys. Надо отметить, что к его реализации приступили практически сразу после утверждения плана развития Экибастуза. Это говорит об исполнении поручения президента по реализации крупных инвестиционных проектов. Вдвойне приятно сообщить о старте строительства современного предприятия в канун 30-летия Независимости Казахстана. Реализация данного проекта позволит обеспечить 800 человек постоянной работой и гарантирует вложение 92 миллиардов тенге инвестиций. За счет работы нового предприятия ожидается рост объемов несырьевого экспорта ферросилиция в 4 раза. Проект включен в республиканскую карту индустриализации и карту поддержки предпринимательства Павлодарской области на 2020-2025 годы. Уверен, что запуск нового предприятия окажет благоприятное влияние на диверсификацию экономики и развитие не только нашего региона, но и страны в целом. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Акционер ТОО «EkibastuzFerroAlloys» Давид Кемертелидзе заявил, что рынок ферросилиция является стабильным, так как относится к классу крупнотоннажных ферросплавов.

Фото: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Его глобальная потребность остается постоянной, а потому мы находим данное направление очень перспективным. Наличие кадрового потенциала в Экибастузе также служит залогом успешной реализации проекта. Уверен, что этот проект будет успешным и будет реализован в намеченные сроки. Хотелось бы отдельно отметить, что наличие подобных крупных инвестиционных проектов и активное участие инвесторов в их реализации в очередной раз свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в Казахстане, а также колоссальной поддержке инвесторов со стороны правительства. Давид Кемертелидзе

По его словам, доля казахстанского содержания в себестоимости продукции составит 96%, так как основные ресурсы для производства локализованы в Павлодарской области.

По словам учредителей предприятия, техническое оснащение завода будет соответствовать всем мировым стандартам качества. По такой же системе реализованы аналогичные проекты в г. Караганде – ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Qaz Carbon».

Строительство нового ферросплавного завода в Экибастузе – не первый наш совместный проект с группой акционеров, ранее мы сотрудничали при запуске ферросплавных заводов и агломерационных фабрик в Карагандинской области. Оба проекта успешные, экономически состоявшиеся и социально важные не только для региона, но и для всей страны. Именно поэтому у нас нет сомнений в том, что имеющийся опыт и компетенции помогут успешно реализовать данный проект, который сможет вывести казахстанскую металлургию на совершенно новый уровень мировой индустрии. Председатель правления БРК Абай Саркулов