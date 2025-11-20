Новый ферросплавный завод заработал в Экибастузе
Для строительства этого предприятия ТОО "EkibastuzFerroAlloys" привлекло 92 млрд тенге инвестиций. Сообщается, что завод сможет производить 240 тыс. тонн ферросилиция в год.
Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"
Как отметил акционер Ерлан Нигматулин, на этапе строительства было занято около 1,5 тысячи специалистов, а после ввода предприятия в эксплуатацию создано порядка 800 постоянных рабочих мест.
Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"
"Предприятие ориентировано на экспорт: продукция будет поставляться в 52 страны мира, при этом доля отечественного содержания достигает 96%", – подчеркнул он.
Акционер Давид Кемертелидзе добавил, что на заводе внедрены инновационные экологические решения.
"Эффективность газоочистки достигает 99,8%, а улавливаемая пыль перерабатывается в побочный продукт – микрокремнезем, который также поставляется на экспорт", – рассказал он.
Предприятие расположилось неподалеку от ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", что обеспечит безопасность производства из-за близости к источникам сырья и электроэнергии.
Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"
Это ключевой стратегический проект в рамках Плана развития Экибастуза до 2025 года. Его реализация создает новые рабочие места и позволяет удержать квалифицированные кадры в регионе, обеспечивает трансферт инновационных технологий, наращивает объемы экологически чистого производства, помогая Казахстану занять лидирующее место на мировом рынке ферросилиция. Кроме того, новый завод придаст значительный импульс развитию города и окажет мультипликативное воздействие на смежные отрасли обрабатывающей промышленности.
ТОО "EkibastuzFerroAlloys" планирует реализовывать продукцию на рынках Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Соответствующие соглашения и офтейк-контракты на сбыт были подписаны заблаговременно. По предварительным подсчетам, стоимостной объем экспорта должен составить более 100 млрд тенге в год.