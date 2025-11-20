#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
События

Новый ферросплавный завод заработал в Экибастузе

Завод , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:00 Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"
Сегодня, 20 ноября 2025 года, в Павлодарской области начал функционировать новый завод по выпуску ферросилиция, сообщает Zakon.kz.

Для строительства этого предприятия ТОО "EkibastuzFerroAlloys" привлекло 92 млрд тенге инвестиций. Сообщается, что завод сможет производить 240 тыс. тонн ферросилиция в год.

Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"

Как отметил акционер Ерлан Нигматулин, на этапе строительства было занято около 1,5 тысячи специалистов, а после ввода предприятия в эксплуатацию создано порядка 800 постоянных рабочих мест.

Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"

"Предприятие ориентировано на экспорт: продукция будет поставляться в 52 страны мира, при этом доля отечественного содержания достигает 96%", – подчеркнул он.

Акционер Давид Кемертелидзе добавил, что на заводе внедрены инновационные экологические решения.

"Эффективность газоочистки достигает 99,8%, а улавливаемая пыль перерабатывается в побочный продукт – микрокремнезем, который также поставляется на экспорт", – рассказал он.

Предприятие расположилось неподалеку от ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", что обеспечит безопасность производства из-за близости к источникам сырья и электроэнергии.

Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"

Это ключевой стратегический проект в рамках Плана развития Экибастуза до 2025 года. Его реализация создает новые рабочие места и позволяет удержать квалифицированные кадры в регионе, обеспечивает трансферт инновационных технологий, наращивает объемы экологически чистого производства, помогая Казахстану занять лидирующее место на мировом рынке ферросилиция. Кроме того, новый завод придаст значительный импульс развитию города и окажет мультипликативное воздействие на смежные отрасли обрабатывающей промышленности.

ТОО "EkibastuzFerroAlloys" планирует реализовывать продукцию на рынках Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Соответствующие соглашения и офтейк-контракты на сбыт были подписаны заблаговременно. По предварительным подсчетам, стоимостной объем экспорта должен составить более 100 млрд тенге в год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия
13:26, Сегодня
Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия
Зарубежных врачей пригласили для помощи пострадавшим на ферросплавном заводе в Караганде
18:50, 21 июля 2024
Зарубежных врачей пригласили для помощи пострадавшим на ферросплавном заводе в Караганде
На ферросплавном заводе в Караганде произошла внештатная ситуация: пострадавшим оказывают помощь
10:25, 20 июля 2024
На ферросплавном заводе в Караганде произошла внештатная ситуация: пострадавшим оказывают помощь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: