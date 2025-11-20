Новый ферросплавный завод заработал в Экибастузе

Сегодня, 20 ноября 2025 года, в Павлодарской области начал функционировать новый завод по выпуску ферросилиция, сообщает Zakon.kz.

Для строительства этого предприятия ТОО "EkibastuzFerroAlloys" привлекло 92 млрд тенге инвестиций. Сообщается, что завод сможет производить 240 тыс. тонн ферросилиция в год.

Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys"

Как отметил акционер Ерлан Нигматулин, на этапе строительства было занято около 1,5 тысячи специалистов, а после ввода предприятия в эксплуатацию создано порядка 800 постоянных рабочих мест.

Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys" "Предприятие ориентировано на экспорт: продукция будет поставляться в 52 страны мира, при этом доля отечественного содержания достигает 96%", – подчеркнул он. Акционер Давид Кемертелидзе добавил, что на заводе внедрены инновационные экологические решения. "Эффективность газоочистки достигает 99,8%, а улавливаемая пыль перерабатывается в побочный продукт – микрокремнезем, который также поставляется на экспорт", – рассказал он. Предприятие расположилось неподалеку от ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", что обеспечит безопасность производства из-за близости к источникам сырья и электроэнергии. Фото: ТОО "EkibastuzFerroAlloys" Это ключевой стратегический проект в рамках Плана развития Экибастуза до 2025 года. Его реализация создает новые рабочие места и позволяет удержать квалифицированные кадры в регионе, обеспечивает трансферт инновационных технологий, наращивает объемы экологически чистого производства, помогая Казахстану занять лидирующее место на мировом рынке ферросилиция. Кроме того, новый завод придаст значительный импульс развитию города и окажет мультипликативное воздействие на смежные отрасли обрабатывающей промышленности.