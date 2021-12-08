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18:13 08.12.2021

Голодание может вызвать обострение хронических заболеваний – врач

Фото: pixabay
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что популярный способ похудения путем голодания может вызвать обострение хронических заболеваний, передает Zakon.kz.
Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек. Российский врач и телеведущий Александр Мясников

Он отметил в эфире телеканала «Россия 1», что голодание действительно применяется в лечебных целях, но назначать его себе самостоятельно человек не должен.

В частности, врач предупредил, что голодание в целях снижения избыточной массы тела может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Тогда как выход организма из состояния голода может привести к отечности и даже гормональному дисбалансу.

По мнению Мясникова, голодание в одном случае может помочь, в другом – навредить, так как это по сути «русская рулетка».

Врач советует не заниматься подобным экстримом.

Елена Беляева
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