18:13 08.12.2021
Голодание может вызвать обострение хронических заболеваний – врач
Фото: pixabay
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что популярный способ похудения путем голодания может вызвать обострение хронических заболеваний, передает Zakon.kz.
Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек. Российский врач и телеведущий Александр Мясников
Он отметил в эфире телеканала «Россия 1», что голодание действительно применяется в лечебных целях, но назначать его себе самостоятельно человек не должен.
В частности, врач предупредил, что голодание в целях снижения избыточной массы тела может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Тогда как выход организма из состояния голода может привести к отечности и даже гормональному дисбалансу.
По мнению Мясникова, голодание в одном случае может помочь, в другом – навредить, так как это по сути «русская рулетка».
Врач советует не заниматься подобным экстримом.