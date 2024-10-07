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Об опасности интервального голодания предупредил врач

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 20:09 Фото: Zakon.kz
Российский врач общей практики Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил об опасности интервального голодания, заявив, что этот метод похудения может способствовать образованию камней в желчном пузыре, сообщает Zakon.kz.

Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

По словам Мясникова, при интервальном голодании происходит застой желчи, что приводит к формированию камней.

Медик пояснил, что если камни остаются в желчном пузыре, это не столь опасно, но мелкие камни могут попасть в желчные протоки и вызвать их закупорку, что может привести к воспалению. Мясников подчеркнул, что интервальное голодание вредит здоровью и не следует его использовать для снижения веса.

Ранее ученые университета Чичестер провели исследование и пришли к выводу, что смородина способствует устранению воспалительных процессов в кишечнике, снижает риск развития болезней сердца и укрепляет иммунитет. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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