Об опасности интервального голодания предупредил врач

Российский врач общей практики Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил об опасности интервального голодания, заявив, что этот метод похудения может способствовать образованию камней в желчном пузыре, сообщает Zakon.kz.

Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

По словам Мясникова, при интервальном голодании происходит застой желчи, что приводит к формированию камней.

Медик пояснил, что если камни остаются в желчном пузыре, это не столь опасно, но мелкие камни могут попасть в желчные протоки и вызвать их закупорку, что может привести к воспалению. Мясников подчеркнул, что интервальное голодание вредит здоровью и не следует его использовать для снижения веса.

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