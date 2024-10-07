Об опасности интервального голодания предупредил врач
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По словам Мясникова, при интервальном голодании происходит застой желчи, что приводит к формированию камней.
Медик пояснил, что если камни остаются в желчном пузыре, это не столь опасно, но мелкие камни могут попасть в желчные протоки и вызвать их закупорку, что может привести к воспалению. Мясников подчеркнул, что интервальное голодание вредит здоровью и не следует его использовать для снижения веса.
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