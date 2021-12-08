Житель Степногорска украл деньги с карты брата-инвалида

В полицию города обратилась местная жительница, которая сообщила, что у ее двоюродного брата украли карту и сняли с нее более ста тысяч тенге.

Владелец карты находился на лечении в одной из больниц. Выписавшись, он хотел обналичить пособие. Однако в банке сообщили, что денег на счету нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. 29-летний житель Степногорска признался, что, зная PIN-код карты брата, воспользовался ею и потратил деньги.

По данному факту начато досудебное расследование.