18:46 08.12.2021
Житель Степногорска украл деньги с карты брата-инвалида
Фото: Zakon.kz
В Степногорске мужчина украл деньги брата, который является инвалидом второй группы, сообщает Zakon.kz.
В полицию города обратилась местная жительница, которая сообщила, что у ее двоюродного брата украли карту и сняли с нее более ста тысяч тенге.
Владелец карты находился на лечении в одной из больниц. Выписавшись, он хотел обналичить пособие. Однако в банке сообщили, что денег на счету нет.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. 29-летний житель Степногорска признался, что, зная PIN-код карты брата, воспользовался ею и потратил деньги.
По данному факту начато досудебное расследование.