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Законодательство РК
18:46 08.12.2021

Житель Степногорска украл деньги с карты брата-инвалида

Фото: Zakon.kz
В Степногорске мужчина украл деньги брата, который является инвалидом второй группы, сообщает Zakon.kz.

В полицию города обратилась местная жительница, которая сообщила, что у ее двоюродного брата украли карту и сняли с нее более ста тысяч тенге.

Владелец карты находился на лечении в одной из больниц. Выписавшись, он хотел обналичить пособие. Однако в банке сообщили, что денег на счету нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. 29-летний житель Степногорска признался, что, зная PIN-код карты брата, воспользовался ею и потратил деньги.

По данному факту начато досудебное расследование.

Анастасия Московчук
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