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Мужчину избили и украли сумку с деньгами в Алматы

Мужчину избили и украли сумку с деньгами в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы на мужчину напали неизвестные. Они избили его и украли сумку с ноутбуком и деньгами, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что когда возвращался домой, неизвестные неожиданно напали на него, избили и выхватили из рук сумку с ноутбуком и деньгами.

Ограбление попало на камеры наблюдения.


"Подозреваемым 26 лет и 34 года. После допроса и очной ставки они дали признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 191 УК РК. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным  преступлениям, ранее совершенным в других районах города", – рассказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. 

Ранее в Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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