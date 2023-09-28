Мужчину избили и украли сумку с деньгами в Алматы
Фото: скриншот видео
В Алматы на мужчину напали неизвестные. Они избили его и украли сумку с ноутбуком и деньгами, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что когда возвращался домой, неизвестные неожиданно напали на него, избили и выхватили из рук сумку с ноутбуком и деньгами.
Ограбление попало на камеры наблюдения.
"Подозреваемым 26 лет и 34 года. После допроса и очной ставки они дали признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 191 УК РК. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, ранее совершенным в других районах города", – рассказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
Задержанных водворили в изолятор временного содержания.
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